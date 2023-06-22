Виноват ли Starlink Илона Маска? Раскрыты новые детали о пропаже экспедиции к "Титанику"

Владелец батискафа "Титан" и организатор погружения, компания OceanGate Expeditions, признала, что использовала спутниковый интернет Starlink для связи.

Компания SpaceX Илона Маска угодила в скандал, связанный с потерей батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions, которая отправилась к обломкам знаменитого корабля "Титаник". Подробности сообщает издание Interesting Engineering.

Сайт Snopes 20 июня опубликовал статью с интригующим заголовком: "Пропавшая субмарина "Титан" полагалась на спутники SpaceX Илона Маска для связи?". Как отмечают журналисты, компания OceanGate еще 1 июня написала в Twitter, что использовала систему Starlink для выхода в интернет посреди Атлантического океана. Сама Starlink отреагировала на этот твит и подтвердила информацию.

После этого некоторые СМИ пришли к выводу, что Starlink виновна в потере связи с подводной лодкой "Титан" и людьми в ней после погружения. Она является дочерней компанией SpaceX, основанную и возглавляемую миллиардером Илоном Маском. Последний опроверг причастность своего проекта к инциденту и обвинил Snopes в дезинформации.

"Вы даже не можете провести хорошую психологическую операцию", — отреагировал основатель SpaceX.

Вскоре уладить недоразумение помогли эксперты. Специалист по дезинформации Майк Солана написал в Twitter следующее:

"Нет такой вещи, как доступ к Интернету, в нескольких милях под океаном. Snopes такой же злобно пристрастный и "фальшивый", как и любой сабреддит, посвященный заговорам, с которым я когда-либо сталкивался".

21 июня Snopes отредактировала статью, признав ошибочность своих предыдущих аргументов. Они отметили, ссылаясь на OceanGate, что экспедиция использовала спутниковый интернет Starlink для связи между кораблем и основной базой, но не с субмариной "Титан".

Профессор Австралийского центра полевой робототехники Сиднейского университета Стефан Уильямс написал в The Conversation, что для связи с подводной лодкой применяют специальную систему, передающую гидроакустические сигналы через толщу воды с помощью устройства — транспондера. Таким образом можно определять местонахождение субмарины, а также передавать короткие текстовые сообщения, но объем данных сильно ограничен.

18 июня в Атлантическом океане пропал с радаров батискаф "Титан" компании OceanGate Expeditions. Несколько человек спустились под воду, чтобы посмотреть на место крушения знаменитого лайнера "Титаник".

Позже стало известно, что на пропавшей субмарине находится британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг, а также один богатейших людей Пакистана вместе со своим сыном. Хэмиш Хардинг является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation.