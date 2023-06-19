В Атлантике пропал с радаров батискаф, который вез туристов к месту крушения "Титаника" (фото)

Стоимость участия в подводной экспедиции к месту затонувшего лайнера составляет $ 250 000. Процесс подводной экскурсии, включая погружение, экспедицию и подъем занимает около восьми часов.

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В Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего в апреле 1912 года круизного лайнера. Об этом в понедельник, 19 июня сообщает служба ВВС.

По информации журналистов, в социальных сетях частной компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит пропавший без вести туристический подводный аппарат, появилась информация о том, что одна из ее экспедиций все еще "в процессе".

Спасательная операция

По информации издания CBS News канадская береговая охрана сообщила, что спасательной операцией руководит Бостонский региональный координационный центр, а на карте, показывающей юрисдикции различных прибрежных поисково-спасательных агентств у побережья Северной Америки, как раз указано место зоны ответственности бостонского центра.

Фото: сbsnews

Лейтенант Джордан Харт из береговой охраны США в Бостоне сообщил, что персонал "в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию".

При этом известно, что компания OceanGate не сообщила, сколько человек было на борту пропавшего судна.

"Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях", — отметили представители OceanGate, добавив, что они очень благодарны за помощь, которую получили от нескольких государственных учреждений и глубоководных компаний в попытках восстановить связь с подводным аппаратом.

Подводные экспедиции к затонувшему "Титанику"

Обломки затонувшего в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом "Титаника", находятся на глубине около четырех километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Обнаружить место крушения смогли лишь в 1985 году. На борту круизного лайнера, совершавшего свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, находились тогда более 2 200 человек, из которых свыше полутора тысяч погибли.

Место, где может находиться пропавшая субмарина Фото: ВВС

Стоимость участия в подводной экспедиции на место крушений лайнера составляет 250 000 долларов за место. Путешествие на своей подводной лодке из углеродного волокна компания OceanGate Expeditions называет "шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное".

Подводная субмарина может вместить в себя пятеро пассажиров, из которых один является пилотом, один экспертом и трое пассажиров. Полный цикл подводной экскурсии, включая погружение, экспедицию и подъем занимает около восьми часов.

Журналисты BBC связались с компанией для получения комментариев.

Напомним, в конце мая 2023 года исследователи обнаружили золотое ожерелье из затонувшего корабля "Титаник", которые не видели с 1912 года: они изготовлены из зуба мегалодона.

Также напомним, что в конце января Фокус публиковал материал о пяти величайших тайнах затонувшего лайнера.