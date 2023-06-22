ВС РФ получили новые ударные дроны "Овод": что о них нужно знать (видео)

Производители уже отправили первую партию подразделениям российской армии, которые ведут бои на авдеевском направлении.

Российские военные в Украине получили новые ударные дроны "Овод", сделанные в России. Руководитель команды разработчиков Андрей Иванов заявил об этом агентству "РИА Новости".

Стоимость "Овода" составляет коло 40 тыс. рублей (менее $500). Как заявил Андрей Иванов, летательные аппараты успешно протестировали на оккупированной территории Донецкой области, а затем отправили партию в подразделения ВС РФ, воюющих на авдеевском направлении.

"Овод" является квадрокоптером, работающим по принципу "вида от первого лица" (First Person View, сокращенно — FPV), когда оператор в режиме реального времени получает изображение с камеры аппарата на свой монитор или очки виртуальной реальности. К дешевому летательному аппарату россияне прикрепили камеру, аккумулятор и внушительных размеров боеприпас, который должен взрываться при столкновении с цель.

По словам Андрея Иванова, "Овод" получил хорошую оптику, высокую скорость и защищенную связь. У него также есть замыкающая система, необходимая для установки осколочных или фугасно-осколочных гранат.

"Наша задача — превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи", — прокомментировал разработчик. — "У нас получилось, пожалуй, лучшее устройство в сегменте по тактико-техническим характеристикам за весьма небольшие деньги".

Ранее эксперт Сэмюэль Бендетт рассказал, почему Россия не может победить Украину в "войне дронов". По его наблюдениям, россияне слишком медленно адаптируются к новым условиям ведения боев и слишком зависимы от западных компонентов.