Вычислить лихорадку за 10 секунд: ученые создают приложение-термометр для смартфона

Ученые установили, что FeverPhone выдает приемлемую клиническую погрешность при оценке внутренней температуры тела.

Исследователи Вашингтонского университета разработали мобильное приложение FeverPhone, которое превращает обычный смартфон в точный и простой в использовании термометр. Цифровая новинка может служить альтернативой ртутным термометрам, сообщает издание New Atlas.

С момента появления COVID-19 люди стали более чувствительны к проверке на наличие признаков лихорадки, однако для того, чтобы проверить температуру тела, человек не всегда может иметь под рукой необходимое для этого устройство, а вот мобильный телефон носят с собой практически всегда.

За основу были взяты термисторы, встроенные в обычные смартфоны, которые обычно используются для контроля целостности внутренних компонентов устройства, особенно аккумулятора. Ученые выяснили, что принцип действия термисторов такой же, как и у используемых в термометрах для измерения температуры тела.

Датчики в смартфонах могут отслеживать передачу тепла между человеком и его телефоном. Используя сенсорный экран телефона для определения контакта с кожей и термисторы для измерения температуры воздуха и повышения температуры, когда телефон касается тела, исследователи начали проводить эксперименты.

Смартфон-термометр — как проходили исследования

Данные собирали при помощи смартфонов Google Pixel 6, Google Pixel 3 и Huawei P20. В ходе исследования, ученые смогли отсеять факторы, влияющие на температурные показатели.

Сначала ученые имитировали "горячий лоб", используя пластиковый пакет, наполненный нагретой водой, который прижимали к экрану телефона и фиксировали все полученные данные с термисторов. Затем привлекли 37 добровольцев, у 16 из которых была как минимум субфебрильная температура. Для точности исследований перед тестированием с помощью FeverPhone участникам измеряли температуру с помощью обычного термометра. Потом люди прижимали сенсорный экран смартфона ко лбу примерно на 90 секунд, что, по мнению исследователей, было оптимальным временем для передачи тепла тела на телефон.

Лоб предпочли другим частям тела, таким как уши или подмышки, поскольку он менее чувствителен к резким перепадам температуры в зависимости от температуры окружающего воздуха и является достаточно большой областью для контакта с экраном гаджета.

В итоге приложение FeverPhone смогло оценить внутреннюю температуру тела со средней ошибкой около 0,23°C, что находится в пределах клинически приемлемой погрешности.

Сейчас исследователи продолжат дорабатывать свое приложение, чтобы сделать его доступным для разных моделей смартфонов и смарт-часов.

Отметим, что приложение FeverPhone пока еще находится на стадии разработки и недоступно для загрузки.

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