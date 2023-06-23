ВСУ получат больше дронов: Atlas открывает в Украине завод и центр разработки

Atlas Aerospace уже почти год поставляет украинским военным беспилотники AtlasPRO, а теперь разрабатывает для солдат более компактные модели Atlas mini и Atlas micro.

Латвийская компания Atlas Aerospace запускает свой завод в Украине, чтобы быстрее обеспечивать украинские войска беспилотниками. Главный исполнительный директор Иван Толчинский в кулуарах Парижского авиасалона рассказал изданию Defence News о проблемах, с которыми столкнулся проект.

В конце 2022 года Иван Толчинский сообщил о планах в 2023-м создать в Украине завод по исследованиям, разработкам и сборке БПЛА. По его словам, не все пошло, как задумывалось — если научно-исследовательский центр уже удалось запустить, то производство задерживается из-за бюрократических процессов.

"Открытие откладывается до тех пор, пока мы с этим не разберемся", — подчеркнул директор.

Так или иначе, Atlas все еще передает в Украину дроны, произведенные за рубежом — с декабря прошлого года она поставила около 200 единиц Atlas Pro. Как отметил Толчинский, сейчас около 88% всей продукции компании направляется в Киев.

В дополнение к AtlasPRO инженеры разрабатывают для военных "карманные дроны": Atlas mini весом около 1 кг и micro-Atlas весом всего 300 г. Они будут намного меньше текущего флагмана, который весит 1,8 кг.

В последнее время украинские солдаты жалуются компании на частые случаи "глушения" AtlasPRO. По мнению Ивана Толчинского, это связано с тем, что Россия улучшает свои средства радиоэлектронной борьбы на поле боя. Специалисты Atlas выпустили обновление программного обеспечения, чтобы защитить связь от вмешательства оккупантов — новая версия должна быстрее передавать данные на наземную станцию ​​без интернета или сотовых сетей.

Характеристики дрона AtlasPRO:

диаметр — 50 см;

взлетная масса — 1,7 кг;

время развертывания — около 3 мин.;

дальность полета — 50 км;

дальность связи — 15 км;

продолжительность полета — до 50 мин.;

потолок высоты — 6 км;

максимальная скорость — 120 км/ч.

На Парижском авиасалоне Atlas Aerospace представила технологию для "бесконечного" полета дронов. Система AtlasTETHER соединяет дрон Atlas Pro со станцией управления по кабелю, значительно увеличивая время работы. Разработчики предлагают использовать такую технологию артиллеристам, чтобы непрерывно вести аэроразведку и наносить точные удары без необходимости менять аккумуляторы летательных аппаратов каждые полчаса.