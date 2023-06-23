85 тысяч процессоров: создан самый мощный суперкомпьютер в мире (фото, видео)

Компания Intel объявила, что наконец-то закончила сборку самого большого кластера графических процессоров в мире.

Суперкомпьютер Aurora в Аргоннской национальной лаборатории теперь полностью оснащен всеми 10 624 вычислительными блейд-серверами, включая 63 744 процессора Intel Data Center GPU Max Series и 21 248 процессоров Intel Xeon CPU Max Series, сообщается в пресс-релизе компании. Этот суперкомпьютер является результат сотрудничества Intel, Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Министерства энергетики США.

Что представляет собой суперкомпьютер Aurora

Суперкомпьютер Aurora предназначен для раскрытия потенциала трех столпов высокопроизводительных вычислений: моделирования, анализа данных и обучение искусственного интеллекта в чрезвычайно больших масштабах. Система включает более 1024 узлов хранения данных, обеспечивая емкость 220 петабайт при общей пропускной способности 31 терабайт в секунду и использует высокопроизводительную структуру HPE Slingshot.

Позже в этом году ожидается, что Aurora станет первым в мире суперкомпьютером, теоретически достигшим пиковой производительности более 2 экзафлопс (1 экзафлопс означает, что компьютер может выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду).

Система включает более 1024 узлов хранения данных, обеспечивая емкость 220 петабайт Фото: Intel

Для чего понадобился суперкомпьютер Aurora

Aurora будет использовать всю мощь семейства графических и центральных процессоров Intel Max Series. Первые результаты с графическими процессорами серии Max демонстрируют лучшую производительность в реальных научных и инженерных рабочих нагрузках, демонстрируя до 2 раз производительность графических процессоров AMD MI250X на OpenMC и почти линейное масштабирование до сотен узлов.

Каждый ЦП Intel Xeon Max обеспечивает 40-процентное преимущество в производительности по сравнению с конкурентами во многих реальных рабочих нагрузках, таких как моделирование систем Земли, энергетика и производство.

Теперь у ученых появится больше возможностей для разработки новых лекарств и развития ИИ Фото: Intel

Этот самый мощный в мире суперкомпьютер поможет ученым бороться с изменением климата до поиска лекарств от смертельных болезней. Для решения этих проблем специалистам требуются быстрые вычисления и обработка данных в промышленных масштабах, в том числе и обучение ИИ.

"Графические процессоры, очень быстрая система ввода-вывода, а полностью твердотельная система хранения данных (SSD)— идеальная среда для обучения этих моделей", — говорят в Intel.

Как будет работать эта система

В основе своей ультрасовременной системы Intel собрал воедино прямоугольные блейд-серверы, в которых размещены процессоры, память, сетевые технологии и технологии охлаждения. Каждый блейд состоит из двух процессоров Intel Xeon серии Max и шести графических процессоров Intel серии Max. Семейство продуктов Xeon Max Series уже демонстрирует отличную раннюю производительность на Sunspot, испытательном стенде и системе разработки с той же архитектурой, что и Aurora.

Сборка такой невиданной системы была сложной инженерной задачей Фото: Intel

Установка этих лезвий (имеются в виду блед-серверы) была деликатной операцией, поскольку каждое из них требовало специальной техники для вертикальной интеграции в стойки Aurora размером с холодильник. 166 стоек системы вмещают по 64 блейд-сервера каждая и охватывают восемь рядов, занимая пространство, эквивалентное двум профессиональным баскетбольным площадкам в центре обработки данных Argonne Leadership Computing Facility (ALCF).

Исследователи теперь могут перенести свою работу с испытательного стенда Sunspot на полностью установленную Aurora. Этот переход позволит им масштабировать свои приложения на всей системе. Первые пользователи проведут стресс-тестирование суперкомпьютера и выявят потенциальные ошибки, которые необходимо устранить перед полноценным развертыванием.

Ранее Фокус писал, что Microsoft построит новый квантовый компьютер, который сможет делать 1 млн вычислений в секунду.