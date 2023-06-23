Квантовый интернет уже на походе: хакеры не смогут взломать такую сеть

Особый резонатор способен передавать квантовую информацию с помощью одиночных фотонов кремниевого устройства с несколькими десятками атомов эрбия.

Полностью зашифрованный квантовый интернет, которому нестрашны атаки хакеров, все ближе и ближе к своему воплощению, благодаря новой разработке ученых, сообщает Interesting Engineering. Исследователи из Института квантовой оптики Макса Планка и Мюнхенского технического университета создали особый резонатор, который позволяет передавать закодированную квантовую информацию на максимально возможное расстояние.

В квантовом интернете для передачи данных используются кубиты, способные распадаться на случайную информацию, если кто-то попытается ее перехватить. Таким образом, соединение квантовых систем вместе требует передачи этих кубитов между квантовыми системами. Исследователи нашли способ сделать именно это, используя атомы эрбия, имплантированные в кремний, которые при возбуждении светом с помощью оптоволоконного кабеля будут испускать одиночные фотоны, закодированные этой квантовой информацией.

Но, чтобы технически использовать эти фундаментальные свойства эрбия, нужно стимулировать атомы к испусканию отдельных световых частиц контролируемым образом теперь благодаря резонатору можно создать интерфейс для отправки или получения квантовой информации.

В частности, нанофотонный резонатор ученых, который создает атомы эрбия, обладает идеальными свойствами для передачи информации, поскольку он излучает свет на длине волны 1536 нанометров, что идентично длине волны, используемой в классической связи по оптоволоконной сети.

Однако в отличие от классических сетей, этот резонатор не требует зеркал, как другие оптические резонаторы, вместо этого используется специальный кристаллический кремний с регулярными отверстиями в материале размером всего в нанометры. В целом, весь резонатор имеет размер всего несколько микрометров и содержит всего несколько десятков атомов эрбия.

По сути, говорят ученые, производственная инфраструктура для квантового интернета уже создана и теперь все дело в объединение в одну сеть всей квантовой системы.

Ранее Фокус писал, что новый квантовый компьютер сможет делать 1 млн вычислений в секунду.