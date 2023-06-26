Жара и смартфон не совместимы: как не допустить взрыва аккумулятора

Не смотря на то, что батареи смартфонов защищены, они иногда взрываются. Всему виной — жара и неправильное использование устройств.

Литий-ионные аккумуляторы, которые питают энергией любой современный гаджет, очень "не дружат" с холодом и жарой. И если холодной зимой единственной проблемой может стать быстрый разряд аккумулятора, то в жаркую погоду батарея может даже взорваться. Причиной тому служит перегрев, неправильная зарядка устройств и плохое качество самих аккумуляторов. Фокус расскажет, как избежать риска взрыва.

Почему взрываются аккумуляторы в гаджетах

Аккумулятор может взорваться от перегрева, если гаджет долго находится на солнце. Если батарея перегрелась, то начинается химическая реакция — в месте перегрева выделяется собственное тепло, которое распространяется на другие химические вещества в батарее и тогда происходит перегрев электролита. В конце концов, это тепло заставляет электролит выделять пар, который разрывает корпус батареи.

Компании постоянно совершенствуют системы защиты литий-ионных батарей

После чего легковоспламеняющаяся горячая жидкость вытекает, сжигает или плавит корпус устройства и всего, что находится рядом с ним. Эта реакция называется "тепловой разгон", но не стоит паниковать — производители постоянно внедряют новые функции безопасности в литий-ионные батареи, которые снижают вероятность взрыва или, по крайней мере, не дают произойти пожару.

Какие защитные функции есть у батареи

Производители не заинтересованы, чтобы из-за аккумуляторов кто-то пострадал, а их бизнес прикрылся. Поэтому они придумывают новые способы, как обезопасить пользователей. Например, постоянно совершенствуются датчики управления теплом, улучшается состав электролитов с целью сделать его менее пожароопасным.

Также в современные батареи (если они выпущены серьезным брендом) обязательно встроена схема защиты от скачков напряжения. Есть и функция разрыва цепи, если давление в ячейке превышает безопасные пределы. Отказоустойчивые предохранительные вентиляционные отверстия выпускают газы, если ячейка расширяется за пределы более высокого безопасного предела. Термопредохранители разрывают цепь, когда температура достигает опасного предела.

Таким образом, для исправной батареи, установленной внутри обычного телефона, наихудшим сценарием до того, как батарея действительно может взорваться, будет предупреждение на экране, что "батарея перегревается" и смартфон попросит вас дать ему отдохнуть в тени и какое-то время не пользоваться им.

Что запрещено делать с аккумулятором

Начнем с основ: целый, неповрежденный аккумулятор — это здоровый и безопасный аккумулятор. Поэтому старайтесь не ронять свои гаджеты. Обычно, когда падает смартфон, то все спешат заменить на нем экран, но никто не проверяет состояние батареи, а следовало бы. Деформация, "припухлости" и частый перегрев после падения — главный знак того, что нужно срочно обратиться в мастерскую.

Несмотря на все защитные меры от производителя, оставленный на солнце телефон может взорваться. Таксисты вам могут рассказать множество историй, сколько им пришлось сменить смартфонов, потому что их гаджеты всегда на солнце в качестве навигаторов на приборной панели. Поэтому не стоит оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами на пляже или активно пользоваться тяжелыми играми и приложениями в жару.

Аккумуляторы могут раздуться и просто сломать вашу технику Фото: Getty

Даже если это не приведет к взрыву батареи, это обязательно сократит ее "жизнь", и тогда вам все равно придется ее заменить, а учитывая цены на качественные оригинальные аккумуляторы для iPhone или премиальных смартфонов Android, процедура эта не дешевая. В общем, не держите смартфон на солнце, не пользуйтесь тяжелыми играми и приложениями в жару, не заряжайте гаджеты от пауэрбанка в кармане или сумке и все будет хорошо.

Дешевая и некачественная зарядка может самостоятельно стать причиной пожара Фото: Getty

Дешевые зарядки — еще один враг аккумуляторов. Конечно, смартфон оснащен всеми возможными защитами на случай короткого замыкания, но плохие зарядки очень сильно вредят аккумулятору, а в некоторых случаях от перегрева могут загореться даже сами.

Про намокание вам, наверное, не стоит и напоминать. Если гаджет даже на короткое время попал в воду, его нужно тут же отключить. То же самое касается использование смартфонов в ванной или саунах — пар тоже жидкость, так что не шутите с этим.

Использовать гаджеты в ванной или сауне - не лучшая идея Фото: Getty

Нельзя повреждать корпус любой батареи. Не важно, смартфон, другой мелкий гаджет или обычная батарейка — корпус должен быть герметичным. Литий реагирует как с водой, так и с кислородом, поэтому прокол литий-ионного аккумулятора вызовет реакцию. Это может быть что угодно, от небольшого дыма и ужасного запаха до полного взрыва.

Поврежденный аккумулятор может стать причиной возгорания и даже взрыва Фото: Getty

Доверяй, но проверяй

Конечно, трястись над батареей смартфона не стоит и панически бояться использовать гаджеты летом тоже. Просто соблюдайте простые правила безопасности, ведь лучше избежать проблем, чем решать их последствия. А эти последствия могут быть не только негативными для ваших финансов, но и для здоровья.