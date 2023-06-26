Меньше "Шахедов": на эффективные системы противодействия вражеским дронам потратят $3 млн

Разработчики из Украины получат финансирование для того, чтобы создать качественные средства РЭБ и дроны.

Недавно в Украине состоялся хакатон Drone Hackathon "Anti-Shahеd", в котором приняли участие 50 команд, в состав которых вошли инженеры, эксперты по кибербезопасности и разработчики. Они представили собственные проекты представителям Сил обороны, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем официальном телеграмм-канале.

Украинские изобретатели продемонстрировали системы и технологии для противодействия дронам типа "Шахед" (в ВС РФ, которые их очень активно используют, устройства имеют маркировку "Герань", — ред.). Представители различных родов войск, военных структур и специалисты по цифровым технологиям в результате выбрали 3 проекта, которые им показались наиболее эффективными. Каждая команда получит $1 млн "для развития и масштабирования производства", заключив соответствующее соглашение, написал Федоров.

Этот хакатон был организован в рамках масштабного проекта "Армия дронов", который нацелен не только на закупку БПЛА для защитников Украины, но и на обучение операторов, разработку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с вражескими беспилотниками и пр.

Федоров считает, что технологии РЭБ тоже нуждаются в развитии. "Аналогичное нужно реализовать с развитием систем защиты украинского неба. Уверен, хакатон стал мощным стимулом к этому", — говорится в посте чиновника.

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