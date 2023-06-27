Легендарную БМП Bradley хотят переименовать и сделать беспилотной: когда это случится

Пентагон объявил конкурс среди компаний на модернизацию боевой машины и уже принимает проекты на рассмотрение.

Армия США еще в 2019 году обозначила планы по тотальной модернизации свой основной боевой машины пехоты Bradley и уже обозначился круг компаний, которые могут принять в нем участие, пишет Defense News. Все эти годы Пентагон внимательно рассматривал заявки и, похоже, определился с основными участниками в этом проекте.

По планам американских военных БМП Bradley переименуют в платформу XM30, а к 2025 году начнется оценка прототипов, которые предоставят BAE Systems, Oshkosh Defense и Point Blank Enterprises.

Армия еще не полностью закрепила свои требования к будущей платформе, но хочет получить гибридную машину с набором смертоносных возможностей, включая 50-мм пушку, выносную башню, противотанковые управляемые ракеты, пулеметы, используемые с помощью усовершенствованной перспективной системы третьего поколения, инфракрасный датчик и интеллектуальное управление огнем.

Будущий БМП должен будет обладать достаточным размером, весом, архитектурой, мощностью и охлаждением для наземных и воздушных целей, чтобы позволить заранее моделировать боевые действия на поле боя.

Так же военные рассчитывают, что обновленным Bradley можно будет управлять дистанционно, когда экипаж находится вне платформы, а его компьютерные системы должны обладать совместимостью с синтетической средой обучения.

Будущая платформа XM30 должна научиться воевать в паре с другими боевыми платформами, например, с роботизированными боевыми машинами или радиоуправляемыми дронами.

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