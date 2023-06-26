В РФ хотят создать танк-камикадзе на базе Т54/Т55: один уже попытались применить (видео)

Идея танков на радиоуправлении не нова — ее пытались воплотить еще во времена СССР.

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Как известно, Россия обладает достаточно большим количеством старых советских танков, которые в современных условиях войны практически бесполезны и даже если их модернизировать современной радиосвязью, то они мало чем могут помочь на поле боя. Однако по информации сайта Defense Express, россияне планируют их использовать в качестве танков-камикадзе. На базе древних "хрущевских" Т-54/Т-55 они создадут радиоуправляемые боевые машины, которые не жалко будет сжечь в Украине.

Каких-то особых современных технологий для этого не понадобиться — управление подобными машинами довольно простое, почти как у трактора, поэтому оккупанты собираются использовать старую систему, которую разработали еще в 80-х годах прошлого века. Причем, как утверждается, эта система довольно универсальна и с небольшими модификациями может применяться на любом советском танке.

Что любопытно, первый экспериментальный танк-смертник россияне уже попытались применить против ВСУ. Они заложили 6 тонн взрывчатки в танк Т-54/Т-55, ноши парни успели его уничтожить буквально в 100 метрах от своих позиций.

Что касается советской системы радиоуправления танками, то ее активно испытывали в 1980-х годах, например на базе машины Т-54. Даже известно об экспериментальном отряде в 120 самоходных радиоуправляемых танков, которые правда выполняли функцию движущихся мишеней для тренировки танкистов и артиллеристов. И хотя технологии того времени не позволяли создать качественный функциональный радиоуправляемый танк, который был бы способен наводиться на цель и стрелять, но дальнейшие разработки в этом направлении привели к тому, что появились версии танка Т-72, которым можно было управлять дистанционно на расстоянии 1-2 км.

Схема дистанционного управления советского танка Фото: Фото из открытых источников

С развалом СССР тема таких танков "заглохла" и, видимо, новые условия ведения войн способствуют тому, что кроме дронов инженеры обратят внимание и на использование старых запасов древней техники, которую хоть как-то можно использовать.

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