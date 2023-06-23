"Дрон Судного дня": в РФ заявили о первых испытаниях ядерного беспилотника "Посейдон"

Атомная подлодка "Белгород" будет нести и запускать морские беспилотники "Посейдон".

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Ближайшим летом в России собираются провести первые испытания ядерного морского беспилотника "Посейдон". Об этом пишет российское информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на источник в военно-промышленной сфере.

По его словам, в ближайшее время беспилотник "Посейдон" собираются запустить с атомной подводной лодки "Белгород". Первым делом разработчики проверят работу ядерной энергетической установки.

Главный командующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, в свою очередь, сообщил, что экспериментальную подлодку проекта 09852 "Белгород" россияне намерены принять на вооружение до конца года. Судно будет нести и запускать морские беспилотники "Посейдон".

По данным "РИА Новости", беспилотник "Посейдон" раньше называли "Статус-6", а НАТО дали ему кодовое обозначение Kanyon. По сути своей это управляемая торпеда длиной 20 м, диаметром 1,8 м и массой 100 т, которая предназначена для атаки целей на берегу и подрыва ядерной боеголовки, установленной на борту. Ожидается, что в результате удара противник пострадает от взрывной волны, радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий.

"Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые упомянул в 2018 году в своем послании Федеральному собранию. По его словам, беспилотные аппараты будут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать различные цели, включая авианосные группировки, береговые укрепления или объекты инфраструктуры. После этого западные СМИ назвали его "Дроном Судного дня".

В прошлом году появилась информация об исчезновении атомного крейсера "Белгород" в России. Предполагалось, что уже тогда корабль отправился в Арктику на испытания беспилотников "Посейдон".

В январе появилась информация, что для подлодки "Белгород" изготовили первые ядерные дроны "Посейдон". Тогда источник в оборонной сфере сообщил СМИ, будто россияне успешно испытали основные узлы торпеды по отдельности, включая ядерную энергетическую установку.