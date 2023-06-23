"Дрон Судного дня": в РФ заявили про перші випробування ядерного безпілотника "Посейдон"

Атомний підводний човен "Бєлгород" нестиме і запускатиме морські безпілотники "Посейдон".

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Найближчим літом у Росії збираються провести перші випробування ядерного морського безпілотника "Посейдон". Про це пише російське інформаційне агентство "РИА Новости", посилаючись на джерело у військово-промисловій сфері.

За його словами, найближчим часом безпілотник "Посейдон" збираються запустити з атомного підводного човна "Бєлгород". Насамперед розробники перевірять роботу ядерної енергетичної установки.

Головний командувач Військово-морського флоту Росії адмірал Микола Євменов, зі свого боку, повідомив, що експериментальний підводний човен проєкту 09852 "Бєлгород" росіяни мають намір взяти на озброєння до кінця року. Судно буде нести і запускати морські безпілотники "Посейдон".

За даними "РИА Новости", безпілотник "Посейдон" раніше називали "Статус-6", а НАТО дали йому кодове позначення Kanyon. По суті своїй це керована торпеда завдовжки 20 м, діаметром 1,8 м і масою 100 т, яка призначена для атаки цілей на березі та підриву ядерної боєголовки, встановленої на борту. Очікується, що внаслідок удару противник постраждає від вибухової хвилі, радіоактивного забруднення, цунамі та інших руйнівних наслідків.

"Посейдон" президент РФ Володимир Путін уперше згадав у 2018 році у своєму посланні Федеральним зборам. За його словами, безпілотні апарати оснащуватимуться як звичайними, так і ядерними боєприпасами, що дасть їм змогу вражати різні цілі, включно з авіаносними угрупованнями, береговими укріпленнями або об'єктами інфраструктури. Після цього західні ЗМІ назвали його "Дроном Судного дня".

Минулого року з'явилася інформація про зникнення атомного крейсера "Бєлгород" у Росії. Передбачалося, що вже тоді корабель вирушив в Арктику на випробування безпілотників "Посейдон".

У січні з'явилася інформація, що для підводного човна "Бєлгород" виготовили перші ядерні дрони "Посейдон". Тоді джерело в оборонній сфері повідомило ЗМІ, нібито росіяни успішно випробували основні вузли торпеди окремо, включно з ядерною енергетичною установкою.