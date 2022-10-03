Торпеда "Посейдон": в РНБО відреагували на повідомлення ЗМІ про переміщення ядерної зброї РФ

Інформація про зникнення з бази атомного крейсера "Бєлгород" посилює інформаційний тероризм із боку Росії, запевнили в Центрі протидії дезінформації.

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Інформація про зникнення з бази російського підводного атомного крейсера "Бєлгород", який є носієм торпеди "Посейдон", наразі не може бути підтверджена, проте сам факт її публікації у ЗМІ може грати на руку Кремлю. Такого висновку в понеділок, 3 жовтня, дійшов Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

У ЦПД нагадали, що вперше інформацію про зникнення підводного човна "Бєлгород" опублікувала італійська газета La Repubblica — журналісти посилалися у своєму матеріалі на непублічний звіт розвідки НАТО. У публікації йшлося про те, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння", оскільки, за висновками видання, місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах — уперше випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку також називають боєголовками "Судного дня".

Однак, як показав моніторинг центру при РНБО, станом на 3 жовтня на сайті НАТО інформації про пересування атомного підводного човна "Бєлгород" із торпедою "Посейдон" не оприлюднено; НАТО регулярно фіксує активність російських судів, починаючи з часів Холодної війни; про модернізацію навігації та озброєння підводних човнів НАТО повідомляло ще в 2016 році.

"Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм", — йдеться у повідомленні центру.

Підводний човен К-329 "Бєлгород розроблявся РФ на тлі напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами і надійшов на озброєння ВМФ Росії 8 липня 2022 року. Судно є найдовшою субмариною у світі — це зумовлено розміщенням на ній стелс-торпед з ядерним озброєнням та обладнання для збору розвідувальної інформації. Зі свого боку, суперторпеда розроблялася так, щоб обійти систему інфрачервоного супутникового спостереження з боку Штатів. За даними експертів, коли торпеда "Посейдон" досягне узбережжя, то вибух здатний спровокувати "ядерне цунамі", здатне уразити величезні ділянки території.

Раніше аналітики оцінили ризики застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї в Україні.