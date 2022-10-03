Торпеда "Посейдон": в СНБО отреагировали на сообщения СМИ о перемещении ядерного оружия РФ

Информация об исчезновении с базы атомного крейсера "Белгород" усиливает информационный терроризм со стороны России, заверили в Центре противодействия дезинформации.

Related video

Информация об исчезновении с базы российского подводного атомного крейсера "Белгород", который является носителем торпеды "Посейдон", на данный момент не может быть подтверждена, однако сам факт ее публикации в СМИ может играть на руку Кремлю. К такому выводу в понедельник, 3 октября, пришел Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ЦПД напомнили, что впервые информацию об исчезновении подлодки "Белгород" опубликовала итальянская газета La Repubblica — журналисты ссылались в своем материале на непубличный отчет разведки НАТО. В публикации говорилось, что "Путин, кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния", так как, по выводам издания, миссия подлодки "Белгород", замеченной в арктических водах — впервые испытать атомную торпеду "Посейдон", которую также называют боеголовками "Судного дня".

Однако, как показал мониторинг центра при СНБО, по состоянию на 3 октября на сайте НАТО информации о передвижении атомной подлодки "Белгород" с торпедой "Посейдон" не обнародована; НАТО регулярно фиксирует активность российских судов, начиная со времен Холодной войны; о модернизации навигации и вооружения подлодок НАТО сообщало еще в 2016 году.

"Подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм", — говорится в сообщении центра.

Подлодка К-329 "Белгород разрабатывалась ПФ на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и поступила на вооружение ВМФ России 8 июля 2022. Судно является самой длинной субмариной в мире — это обусловлено размещением на ней стелс-торпед с ядерным оружием и оборудования для сбора разведывательной информации. В свою очередь супер-торпеда разрабатывалась таким образом, чтобы обойти систему инфракрасного спутникового наблюдения со стороны Штатов. По данным экспертов, когда торпеда "Посейдон" достигнет побережья, то взрыв способен спровоцировать "ядерное цунами", способное поразить огромные участки территории.

Ранее аналитики оценили риски применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в Украине.