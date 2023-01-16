Для підводного човна ЗС РФ "Бєлгород" виготовили перші ядерні суперторпеди "Посейдон", — ЗМІ

За даними журналістів, окремі випробування основних вузлів, зокрема ядерної енергетичної установки, успішно завершено.

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Для атомного підводного човна "Бєлгород" виготовили перший боєкомплект ядерних суперторпед "Посейдон". Про це повідомляє ТАРС із посиланням на джерела в Міноборони РФ.

"Перший боєкомплект "Посейдонів" виготовлений, найближчим часом їх отримає підводний човен "Бєлгород", — заявив представник російського оборонного відомства.

Повідомляється, що випробування основних вузлів "Посейдона" і, серед іншого, ядерної енергетичної установки пройшли успішно.

Однак офіційного підтвердження цих даних все ж таки немає.

Атомний підводний човен "Бєлгород"

Атомний підводний човен спеціального призначення ЗС РФ "Бєлгород" — розробка проєкту 09852. Судно комплектується безпілотними підводними апаратами "Посейдон" та автономними глибоководними станціями.

Субмарину збудували на суднобудівному заводі "Севмаш" у Сєвєродвінську (Архангельська область) у 1992—2020 роках.

Нагадаємо, що атомний підводний човен "Бєлгород" був виявлений в Арктиці, неподалік Кольського півострова РФ у Баренцевому морі.

Раніше Фокус повідомляв, що розвідка США заявила про зникнення з бази атомного підводного човна "Бєлгород". За даними ЗМІ, субмарина знаходилася в районі Арктики для проведення випробування нової надпотужної торпеди "Посейдон".