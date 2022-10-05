Російський атомний підводний човен "Бєлгород" виявлено в Арктиці, – ЗМІ (фото)

Субмарина з ядерними торпедами "Посейдон" ходить неподалік Кольського півострова РФ у Баренцевому морі. Дії екіпажу аналітики називають "очікуваними".

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Повідомлення про те, що російський підводний човен "Бєлгород" "зник" — перебільшене. Носій ядерних торпед виявили в Арктиці. Про це повідомляє Naval News.

Місцезнаходження російського підводного човна "Бєлгород" потрапило до заголовків багатьох світових ЗМІ. Проте повідомлення про те, що його було розгорнуто зі зброєю "судного дня", перебільшено. У виданні отримали зображення, які показують, що російська субмарина діє на поверхні води у Баренцевому морі. Біля берегів Кольського півострова РФ.

[ + – ] "Бєлгород" у Баренцевому морі

Також аналітики сумніваються, що підводний човен проводитиме тестовий запуск ядерної торпеди "Посейдон". Напевно, це черговий крок Кремля для шантажу Заходу. При цьому не виключено, що екіпаж "Бєлгорода" зробить тестовий запуск, але без ядерної боєголовки.

У РФ не намагаються сильно приховувати пересування підводного човна. Загалом його рухи у морі автори називають "очікуваними". Підводний човен спостерігався в Баренцевому морі 22 і 27 вересня.

Субмарину "Бєлгород" було введено в дію російського флоту в липні 2022 року. Це її одна із перших місій на тривалу дистанцію. Базується субмарина у Сєверодвінську. На борту вона несе міжконтинентальні торпеди. Є побоювання, що при пуску такої торпеди її неможливо буде збити.

Нагадаємо, 3 жовтня у ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що "Бєлгород" зник з бази ВМФ. В українській РНБО зазначають, що публікації у ЗМІ можуть грати на руку Кремлю. Оскільки Москва посилює інформаційний тероризм.