Российская атомная подлодка "Белгород" обнаружена в Арктике, – СМИ (фото)

Субмарина с ядерными торпедами "Посейдон" ходит недалеко от Кольского полуострова РФ в Баренцевом море. Действия экипажа аналитики называют "ожидаемыми".

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Сообщения о том, что российская подлодка "Белгород" "исчезла" преувеличена. Носитель ядерных торпед обнаружен в Арктике. Об этом сообщает Naval News.

Местонахождение российской подлодки "Белгород" попало в заголовки многих мировых СМИ. Однако сообщения о том, что она была развернута с оружием "судного дня" преувеличены. В издании получили изображения, которые показывают, что российская субмарина действует на поверхности воды в Баренцевого море. У берегов Кольского полуострова РФ.

[ + – ] "Белгород" в Баренцевом море

Также аналитики сомневаются, что подлодка будет проводить тестовый запуск ядерной торпеды "Посейдон". Вероятно, это очередной шаг Кремля для шантажа Запада. При этом не исключено, что экипаж "Белгорода" сделает тестовый запуск, но без ядерной боеголовки.

В РФ не пытаются сильно скрывать передвижение подлодки. В целом ее движения в море авторы называют "ожидаемыми". Подлодка наблюдалось в Баренцевом море 22 и 27 сентября.

Субмарина "Белгород" была введена в строй российского флота в июле 2022 года. Это ее одна из первых миссий на длительную дистанцию. Базируется субмарина в Северодвинске. На борту она несет межконтинентальные ядерные торпеды. Есть опасения, что при пуске такой торпеды ее будет невозможно сбить.

Напомним, 3 октября в СМИ появилось сообщения о том, что "Белгород" исчез с базы ВМФ. В украинском СНБО отмечают, что публикации в СМИ могут играть на руку Кремлю. Так как Москва усиливает информационный терроризм.