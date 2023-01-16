Для подлодки ВС РФ "Белгород" изготовили первые ядерные суперторпеды "Посейдон", — СМИ

По данным журналистов, раздельные испытания основных узлов, в том числе ядерной энергетической установки, успешно завершены.

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Для атомной подводной лодки "Белгород" изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород", — заявил представитель российского оборонного ведомства.

Сообщается, что испытания основных узлов "Посейдона", и, среди прочего, ядерной энергетической установки прошли успешно.

Однако официального подтверждения этих данных все же нет.

Атомная подлодка "Белгород"

Атомная подводная лодка специального назначения ВС РФ "Белгород" — разработка проекта 09852. Судно комплектуется беспилотными подводными аппаратами "Посейдон" и автономными глубоководными станциями.

Субмарину построили на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область) в 1992—2020 годах.

Напомним, что атомная подлодка "Белгород" была обнаружена в Арктике, недалеко от Кольского полуострова РФ в Баренцевом море.

Ранее Фокус сообщал, что разведка США заявила об исчезновении с базы атомной подводной лодки "Белгород". По данным СМИ, субмарина находилась в районе Арктики для проведения испытания новой сверхмощной торпеды "Посейдон".