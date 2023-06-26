У РФ хочуть створити танк-камікадзе на базі Т54/Т55: один уже спробували застосувати (відео)

Ідея танків на радіокеруванні не нова — її намагалися втілити ще за часів СРСР.

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Як відомо, Росія володіє досить великою кількістю старих радянських танків, які в сучасних умовах війни практично не приносять користі та навіть якщо їх модернізувати сучасним радіозв'язком, то вони мало чим можуть допомогти на полі бою. Однак за інформацією сайту Defense Express, росіяни планують їх використовувати як танки-камікадзе. На базі древніх "хрущовських" Т-54/Т-55 вони створять радіокеровані бойові машини, які не шкода буде спалити в Україні.

Якихось особливих сучасних технологій для цього не знадобитися — управління подібними машинами досить просте, майже як у трактора, тому окупанти мають намір використовувати стару систему, яку розробили ще у 80-х роках минулого століття. Причому, як стверджується, ця система досить універсальна і з невеликими модифікаціями може застосовуватися на будь-якому радянському танку.

Що цікаво, перший експериментальний танк-смертник росіяни вже спробували застосувати проти ЗСУ. Вони заклали 6 тонн вибухівки в танк Т-54/Т-55, але наші хлопці встигли його знищити буквально за 100 метрів від своїх позицій.

Щодо радянської системи радіокерування танками, то її активно випробовували у 1980-х роках, наприклад на базі машини Т-54. Навіть відомо про експериментальний загін у 120 самохідних радіокерованих танків, які, щоправда, виконували функцію рухомих мішеней для тренування танкістів і артилеристів. І хоча технології того часу не давали змоги створити якісний функціональний радіокерований танк, який був би здатний наводитися на ціль і стріляти, але подальші розробки в цьому напрямі призвели до того, що з'явилися версії танка Т-72, яким можна було керувати дистанційно на відстані 1-2 км.

Схема дистанційного керування радянського танка Фото: Фото из открытых источников

З розвалом СРСР тема таких танків "заглухла" і, мабуть, нові умови ведення воєн сприяють тому, що окрім дронів інженери звернуть увагу і на використання старих запасів давньої техніки, яку хоч якось можна використовувати.

Раніше Фокус писав, що в РФ заявили про перші випробування ядерного безпілотника "Посейдон".