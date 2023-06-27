Электросамолет NASA никуда не полетит: что случилось с проектом X-57 Maxwell

Космическое агентство США закрывает проект своего электросамолета из-за недостатка финансирования и проблем с двигателями.

Проект NASA по созданию полностью электрического самолета X-57 Maxwell будет закрыт к концу сентября, а документация будет доступна всем желающим, сообщает пресс-служба NASA. Проект закроют из-за найденных недостатков в двигателях, а на их устранение у агентства нет свободных финансов.

Впрочем, в NASA заявляют, что работа над созданием самолета, которая велась с 2016 года, не пропадет даром. Любой инженер или компания смогут воспользоваться наработками ученых и применить их для развития будущих электросамолетов.

А исследователи NASA действительно привнесли много нового в создание экологичных перелетов. Например, совместно с Electric Power Systems агентство решило проблему перегрева больших аккумуляторов и усовершенствовали конструкцию регуляторов маршевого двигателя. Эти контроллеры преобразуют энергию, хранящуюся в литий-ионных батареях самолета, для питания его двигателей, которые приводят в движение его пропеллеры. В контроллерах используются транзисторы из карбида кремния для обеспечения КПД 98%, предназначенного для отбора высокой мощности и крейсерского режима, что означает, что они не выделяют чрезмерного тепла и могут охлаждаться воздухом, проходящим через двигатель.

NASA удалось решить проблему перегрева батарей для электросамолетов Фото: NASA

Команда разработала инверторы, отвечающие жестким требованиям к массе и температуре, и бесплатно публикует все данные в технических публикациях, чтобы промышленность могла использовать их в качестве стартовой площадки для новых продуктов.

Также NASA смогло решить проблему электромагнитных помех, которые влияли на работу бортовых систем с помощью разработки и установки фильтра. Этот подход будет добавлен в технические документы.

В NASA уверены, что ценность исследовательской работы, проделанной над проектом X-57, хорошо известна и признана промышленностью, и дополнительные результаты исследований будут продолжать публиковаться для технического сообщества.

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