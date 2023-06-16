"Трясут и шатают": зачем технологию 50-летней давности применили в NASA

Пассажиры eVTOL-такси должны чувствовать себя комфортно, считают в НАСА.

Related video

Чтобы понять, насколько комфортным будет полет на воздушном такси, ученые НАСА создали симулятор полета, чтобы исследовать физиологические реакции человека на движение, вибрацию, шум и зрительные раздражители, с которыми могут столкнуться пассажиры. Об этом агентство сообщило на своем сайте.

Ученые применили технологию виртуальной реальности, при помощи которой они воссоздали внешний вид кабины аэротранспорта самолета, городскую панораму, шумы. Сам симулятор состоит из кресла на нескольких гнущихся опорах, чтобы имитировать движение в воздухе.

В 1970-х годах НАСА уже проводило подобные испытания. Тогда нужно было понять, как люди будут реагировать, находясь на борту реактивного авиалайнера. Симулятор тогда тоже имитировал вибрации сидений и эффект укачивания, а также шумы. "Теперь Центр летных исследований Армстронга НАСА переносит эту технологию в 21 век", — говорится в материале.

Во время эксперимента испытуемые будут сидеть пристегнутыми кресле, расположенном на платформе, которая может двигаться благодаря шести опорам, реалистично имитирующим движение так, как если бы люди находились в самолете. Они также наденут VR-очки и наушники, чтобы получился эффект полного погружения. Ученые будут измерять их уровень дискомфорта. Каждый раз, когда испытуемому будет некомфортно, он буден нажимать на кнопку. Эти сигналы потом сопоставят с записанными визуальными эффектами, данными о движении платформы и с физиологическими параметрами, такими как частота сердечных сокращений и частота дыхания.

После тестов эксперты дадут рекомендации производителям воздушных такси касательно того, что необходимо доработать, чтобы пользование транспортом было максимально удобным.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Брин финансирует разработку дирижаблей, которые должны заменить самолеты.