Основатель Google вернет в небо дирижабли: каждый заменит 10 самолетов Boeing 737 (видео)

У Сергея Брина есть секретный план – он тайно финансирует проект по постройке грузовых дирижаблей для гуманитарных миссий.

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Миллиардер и соучредитель Google уже вложил более $250 миллионов в проект компании LTA Research & Exploration, сообщает Bloomberg. И хотя сам Сергей Брин отвечает отказом на интервью по этой теме и не отвечает о конкретных суммах финансирования, но именно такую цифру называют сами работники компании по производству дирижаблей.

Зачем Брину дирижабли

Прямого ответа на этот вопрос не знает никто. Однако судя по беседам с другими участниками компании журналисты выяснили, что основатель Google давно увлекается полетами на дирижаблях и был одним из тех, кто когда-то финансировал стартап под названием Airship Ventures. Брин был в числе первых, кто прокатился на дирижабле Zeppelin NT.

Одной целей Брина может стать благородная миссия возрождения подзабытого транспорта, который является очень экологичным и комфортным для путешествий. Да, дирижабли никогда не смогут достичь скорости самолетов, но воздухоплавание на таком аппарате поистине незабываемое. Дирижабль, в отличие от самолета, обеспечивает максимально комфортный полет, с мягким медленным взлетом и посадкой, словно на воздушном шаре.

В компании Брина считают, что дирижабли смогут эффективно заменить и удешевить доставку грузов самолетами Фото: armyinform.com.ua

Кроме того, современные дирижабли способны выполнять очень экономичные гуманитарные миссии по доставке больших грузов в пострадавшие от различных катаклизмов районов. Их грузоподъемность впечатляет. Например, дирижабль Pathfinder 1, который сейчас разрабатывают инженеры на деньги Брина, может в одиночку доставить более 200 тонн грузов, что заменит полет сразу десяти Boeing 737. Даже не специалист может прикинуть стоимость доставки и расход топлива, а также ущерб для экологии, чтобы понять все перспективы дирижаблей в этом аспекте.

Технические инновации в дирижабле Брина

Как человек преданный и верящий в технологии Сергей Брин привлек в этот проект лучшие кадры. Он нанял легендарного инженера Алана Уэстона, чтобы тот возглавил LTA Research & Exploration. Алан был одним еще и одним из основоположников современных экстремальных видов спорта. Он продвигал идею банджи-джампинга, работал на ВВС США и на NASA создавая космическое оружие для проекта "Звездные войны" во времена президентства Рейгана.

Легендарный Алан Уэстон руководит проектом по строительтсву дирижабля Брина Фото: Скриншот

Именно Алан многие годы путешествовал по миру собирая и классифицируя все то, что может пригодиться для создание современного высокотехнологического дирижабля. После долгих лет работы LTA вскоре будет готова представить Pathfinder 1, первый из воздушных судов, который станет во главе будущей флотилии.

Pathfinder 1 имеет длину 122 метра и диаметр в самой толстой части 20 метров. Снаружи он очень похож на любой дирижабль, который вы когда-либо видели на фотографиях. Однако внутри дирижабля находятся замысловатые конструкции трубок из углеродного волокна и титановых соединений, которые придают ему структуру и прочность, а также 13 гелиевых камер, обеспечивающих подъемную силу, причем пожаробезопасную.

В Pathfinder 1 используются материалы космической отрасли Фото: Скриншот

Внутри воздушной камеры есть около дюжины секций, каждая со своей собственной гелиевой камерой, или тем, что LTA называет ячейками. Лазерные датчики измеряют объем гелия и оценивают доступную подъемную силу.

Брин хочет, чтобы дирижабль работал на экологически чистых технологиях, таких как топливные элементы. На данный момент пара дизельных генераторов, закрепленных внутри корпуса дирижабля, подает питание на литий-ионных батареи, питающие пропеллеры. Солнечные батареи на крыше дирижабля обеспечат дополнительную энергию.

Будущее бизнеса дирижаблей

Сегодня состояние Сергея Брина оценивается в $105 млрд и кажется, что потратить на проект $250 млн для него составило труда. Однако сам Алан Уэстон серьезно относится к будущему возглавляемой им компании, ведь от успеха проекта зависит будущее сотрудников.

Уэстон с оптимизмом смотрит на перспективы грузовых и пассажирских перевозок с помощью дирижаблей, ведь на сегодня в этой нише никто серьезно не работает. Есть разве что туристические полеты, но не более того. А вот недорогие и экологически чистые грузоперевозки могли бы возродить интерес к этой отрасли.

Алан Уэстон желает успеха проекту, ведь от этого зависит судьба сотрудников Фото: Скриншот

Впрочем, по мнению Алана, свою популярность дирижабли компании Брина найдут и у любителей солидных неспешных путешествий, которые хотят с комфортом и элитной обстановки за несколько дней пересечь океан, чтобы попасть из Нью-Йорка в Лондон.

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