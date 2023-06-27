"Он создал перезаряжаемый мир". Умер Джон Гуденаф — изобретатель литий-ионных батарей

Джон Гуденаф стал так же самым старым Нобелевским лауреатом – он получил премию в 97 лет.

Этого человека называют одним из "отцов литий-ионных батарей". Джон Гуденаф закончил свой жизненный путь на 101-м году, сообщает Техасский университет в Остине, в котором Гуденаф преподавал последние 37 лет.

Ученый получил Нобелевскую премию в 97 лет за вклад в разработку литий-ионных аккумуляторов, который произвел революцию в портативных технологиях. "Наследие Джона как блестящего ученого неизмеримо — его открытия улучшили жизнь миллиардов людей во всем мире", — заявил президент Техасского университета Джей Хартцелл.

В 1980-х он работал над созданием материалов, которые позволили сделать перезаряжаемую батарею более стабильной и мощной. В итоге вместе с коллегами М. Стэнли Уиттингемом и Акире Йошино он получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году.

Джон Гуденаф 37 лет преподавал в Техасского университете Остина Фото: The University of Texas at Austin

Развивая аккумуляторные технологии, ученый "создал перезаряжаемый мир", в котором портативная электроника, такая как смартфоны и ноутбуки, стала повсеместно распространенной во всем мире. Инновация исследователя также заложила основу для разработки электромобилей и накопителей возобновляемой энергии, заявили в Нобелевском комитете.

Кроме того, Гуденаф 24 года проработал в Массачусетском технологическом институте. Он был в числе исследователей, заложивших основу для оперативной памяти (ОЗУ), используемой в ноутбуках и настольных компьютерах.

"Доживите до 97 лет, и вы сможете сделать все что угодно", — сказал Гуденаф после того, как ему присудили Нобелевскую премию.

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