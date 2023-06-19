Появился пауэрбанк на 40 000 мАч: сможет заряжать ноутбуки и стоит всего $140

Этот мобильный аккумулятор Momax не боится брызг воды и имеет мощный фонарик.

Related video

Компания Momax из Китая выпустила одноименный компактный, но очень мощный пауэрбанк, который пригодится в любых экстремальных условиях: в путешествиях, на фронте, во время блэкаутов. По сообщению сайта IThome, модель имеет запас аккумуляторов на 40 000 мАч, чего хватит для зарядки восьми обычных смартфонов.

Но главные "фишки" портативной батареи, конечно, не только в этом. Основная привлекательная особенность нового пауэрбанка в том, что устройство имеет выходную мощность 100 Вт, что позволяет заряжать от него даже ноутбуки.

Еще несколько особенностей устройства, которое стоит относительно недорого ($140): защищенный от брызг воды, дождя и мокрых рук корпус (по стандарту IP67), а так же мощный фонарик на 500 люменов с пятью режимами работы, что очень пригодится во время отключения электроэнергии или в туристических походах.

Momax имеет выходную мощность 100 Вт, что позволяет заряжать даже ноутбуки Фото: Скриншот

В целом пауэрбанк Momax выглядит очень стильно и привлекательно – полупрозрачный корпус позволяет видеть высокотехнологичную начинку устройства, а на дисплее отображается вся необходимая информация (входная/выходная мощность, заряд аккумулятора и т.д.). Сам Momax весит относительно немного – 800 г, и у него есть 2 порта USB-C и 2 USB-A.

Ранее Фокус писал, что боец ТРО собирает мощнейшие пауэрбанки для ВСУ: запитают даже Starlink и телевизор.