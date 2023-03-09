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Диджитал

Боец ТРО собирает мощнейшие пауэрбанки для ВСУ: запитают даже Starlink и телевизор

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы
Фото: Михаил Булаковский | Волонтер собирает из БУ-шных аккумуляторов мощные пауэрбанки для ВСУ

В ход идут батареи ноутбуков, одноразовые вейпы, айкосы и любые другие миниатюрные аккумуляторы от гаджетов.

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Ранее Михаил Булаковский имел свой небольшой бизнес по ремонту ноутбуков, но российские оккупанты изменили его планы и, побывав в ТРО, он теперь занимается тем, что помогает коллегам, отправляя им на передовую собранные собственноручно пауэрбанки, пишет Dev.ua.

При создании пауэрбанков в ход идут батареи от вышедших из строя ноутбуков, аккумуляторы от айкосов, вейпов и подобных девайсов.

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Волонтер успевает заниматься бизнесом и помогать ВСУ
Фото: Михаил Булаковский

Аккумуляторы Михаил собирает, используя городские чаты в Телеграм, а также его хорошо знают управляющие супермаркетов, магазинов электроники, которые выставляют при входе коробки для сбора электронной мелочевки, чтобы помочь проекту Михаила.

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы Fullscreen
Михаил собирает не только аккумуляторы от "одноразок", но и чинит ноутбуки, которые передает бойцам на фронт
Фото: Михаил Булаковский

Вы тоже можете напрямую связаться с Михаилом через Телеграм, Инстаграм или YouTube, написав личные сообщения. Если у вас есть ненужные "живые" аккумуляторы, или другая техника (ноутбуки, планшеты и т.д.), которые Михаил сможет привести в порядок и отправить нашим героям на фронт, — обращайтесь.

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы Fullscreen
Самые мощные пауэрбанки помещаются в тубус от трубы и могут запитать даже Starlink
Фото: Михаил Булаковский

Волонтер собирает пауэрбанки различного размера и мощности: от привычных на 11 000 мАч до мощнейших на 45 000 мАч, которые способны запитать телевизор или терминал Starlink. Для привычных пауэрбанков Михаил закупает корпуса в Китае, потому что печатать их на 3D-принтере дорого и долго.

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы Fullscreen
Особо важная партия для защитников Бахмута
Фото: Михаил Булаковский

Для массивных пауэрбанков в ход идут своеобразные тубусы из канализационных труб. Михаил оснащает их разъемом в 12 В, как в прикуривателе машины, что очень важно для зарядки дронов, раций и другой мощной техники.

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы Fullscreen
Михаил уже передал на фронт 154 собственноручно сделанных пауэрбанка
Фото: Михаил Булаковский

Михаил уже сделал и передал нашим бойцам на передовую 154 своих пауэрбанков, а в месяц он изготавливает их около 30 штук. При этом волонтер не берет с военных ни копейки денег, а зарабатывает тем, что ремонтирует и восстанавливает оптику автомобилей.

самодельный пауэрбанк, пауэрбанки, аккумуляторы Fullscreen
Закупка корпусов для будущих мощных пауэрбанков
Фото: Михаил Булаковский

Ранее Фокус рассказывал, что украинский инженер создал мощные пауэрбанки для ВСУ: можно запитать даже танк.