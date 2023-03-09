Боец ТРО собирает мощнейшие пауэрбанки для ВСУ: запитают даже Starlink и телевизор
В ход идут батареи ноутбуков, одноразовые вейпы, айкосы и любые другие миниатюрные аккумуляторы от гаджетов.
Ранее Михаил Булаковский имел свой небольшой бизнес по ремонту ноутбуков, но российские оккупанты изменили его планы и, побывав в ТРО, он теперь занимается тем, что помогает коллегам, отправляя им на передовую собранные собственноручно пауэрбанки, пишет Dev.ua.
При создании пауэрбанков в ход идут батареи от вышедших из строя ноутбуков, аккумуляторы от айкосов, вейпов и подобных девайсов.
Аккумуляторы Михаил собирает, используя городские чаты в Телеграм, а также его хорошо знают управляющие супермаркетов, магазинов электроники, которые выставляют при входе коробки для сбора электронной мелочевки, чтобы помочь проекту Михаила.
Вы тоже можете напрямую связаться с Михаилом через Телеграм, Инстаграм или YouTube, написав личные сообщения. Если у вас есть ненужные "живые" аккумуляторы, или другая техника (ноутбуки, планшеты и т.д.), которые Михаил сможет привести в порядок и отправить нашим героям на фронт, — обращайтесь.
Волонтер собирает пауэрбанки различного размера и мощности: от привычных на 11 000 мАч до мощнейших на 45 000 мАч, которые способны запитать телевизор или терминал Starlink. Для привычных пауэрбанков Михаил закупает корпуса в Китае, потому что печатать их на 3D-принтере дорого и долго.
Для массивных пауэрбанков в ход идут своеобразные тубусы из канализационных труб. Михаил оснащает их разъемом в 12 В, как в прикуривателе машины, что очень важно для зарядки дронов, раций и другой мощной техники.
Михаил уже сделал и передал нашим бойцам на передовую 154 своих пауэрбанков, а в месяц он изготавливает их около 30 штук. При этом волонтер не берет с военных ни копейки денег, а зарабатывает тем, что ремонтирует и восстанавливает оптику автомобилей.
Ранее Фокус рассказывал, что украинский инженер создал мощные пауэрбанки для ВСУ: можно запитать даже танк.