Боец ТРО собирает мощнейшие пауэрбанки для ВСУ: запитают даже Starlink и телевизор

В ход идут батареи ноутбуков, одноразовые вейпы, айкосы и любые другие миниатюрные аккумуляторы от гаджетов.

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Ранее Михаил Булаковский имел свой небольшой бизнес по ремонту ноутбуков, но российские оккупанты изменили его планы и, побывав в ТРО, он теперь занимается тем, что помогает коллегам, отправляя им на передовую собранные собственноручно пауэрбанки, пишет Dev.ua.

При создании пауэрбанков в ход идут батареи от вышедших из строя ноутбуков, аккумуляторы от айкосов, вейпов и подобных девайсов.

Волонтер успевает заниматься бизнесом и помогать ВСУ Фото: Михаил Булаковский

Аккумуляторы Михаил собирает, используя городские чаты в Телеграм, а также его хорошо знают управляющие супермаркетов, магазинов электроники, которые выставляют при входе коробки для сбора электронной мелочевки, чтобы помочь проекту Михаила.

Михаил собирает не только аккумуляторы от "одноразок", но и чинит ноутбуки, которые передает бойцам на фронт Фото: Михаил Булаковский

Вы тоже можете напрямую связаться с Михаилом через Телеграм, Инстаграм или YouTube, написав личные сообщения. Если у вас есть ненужные "живые" аккумуляторы, или другая техника (ноутбуки, планшеты и т.д.), которые Михаил сможет привести в порядок и отправить нашим героям на фронт, — обращайтесь.

Самые мощные пауэрбанки помещаются в тубус от трубы и могут запитать даже Starlink Фото: Михаил Булаковский

Волонтер собирает пауэрбанки различного размера и мощности: от привычных на 11 000 мАч до мощнейших на 45 000 мАч, которые способны запитать телевизор или терминал Starlink. Для привычных пауэрбанков Михаил закупает корпуса в Китае, потому что печатать их на 3D-принтере дорого и долго.

Особо важная партия для защитников Бахмута Фото: Михаил Булаковский

Для массивных пауэрбанков в ход идут своеобразные тубусы из канализационных труб. Михаил оснащает их разъемом в 12 В, как в прикуривателе машины, что очень важно для зарядки дронов, раций и другой мощной техники.

Михаил уже передал на фронт 154 собственноручно сделанных пауэрбанка Фото: Михаил Булаковский

Михаил уже сделал и передал нашим бойцам на передовую 154 своих пауэрбанков, а в месяц он изготавливает их около 30 штук. При этом волонтер не берет с военных ни копейки денег, а зарабатывает тем, что ремонтирует и восстанавливает оптику автомобилей.

Закупка корпусов для будущих мощных пауэрбанков Фото: Михаил Булаковский

Ранее Фокус рассказывал, что украинский инженер создал мощные пауэрбанки для ВСУ: можно запитать даже танк.