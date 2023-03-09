Боєць ТРО збирає найпотужніші повербанки для ЗСУ: заживлять навіть Starlink та телевізор

У хід йдуть батареї ноутбуків, одноразові вейпи, айкоси та будь-які інші мініатюрні акумулятори від гаджетів.

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Раніше Михайло Булаковський мав свій невеликий бізнес з ремонту ноутбуків, але російські окупанти змінили його плани і, відвідавши ТрО, він тепер займається тим, що допомагає колегам, відправляючи їм на передову зібрані власноруч повербанки, пише Dev.ua.

При створенні повербанків в хід йдуть батареї від ноутбуків, що вийшли з ладу, акумулятори від айкосів, вейпів і подібних аксесуарів.

Волонтер встигає займатися бізнесом та допомагати ЗСУ Фото: Михайло Булаковський

Акумулятори Михайло збирає, використовуючи міські чати в Телеграмі, а також його добре знають керівники супермаркетів, магазинів електроніки, які виставляють при вході коробки для збирання електронного дріб'язку, щоб допомогти проєкту Михайла.

Михайло збирає не лише акумулятори від "одноразок", а й лагодить ноутбуки, які передає бійцям на фронт Фото: Михайло Булаковський

Ви також можете безпосередньо зв'язатися з Михайлом через Телеграм, Інстаграм або YouTube, написавши особисті повідомлення. Якщо у вас є непотрібні "живі" акумулятори, або інша техніка (ноутбуки, планшети тощо), які Михайло зможе упорядкувати і відправити нашим героям на фронт, — звертайтеся.

Найпотужніші повербанки розміщуються в тубусі від труби і можуть заживити навіть Starlink Фото: Михайло Булаковський

Волонтер збирає повербанки різного розміру та потужності: від звичних на 11 000 мАг до найпотужніших на 45 000 мАг, які здатні заживти телевізор або термінал Starlink. Для звичних повербанків Михайло закуповує корпуси у Китаї, бо друкувати їх на 3D-принтері дорого та довго.

Особливо важлива партія для захисників Бахмута Фото: Михайло Булаковський

Для потужних повербанків у хід йдуть своєрідні тубуси з каналізаційних труб. Михайло оснащує їх роз'ємом в 12 В, як у прикурювача машини, що дуже важливо для зарядки дронів, рацій та іншої потужної техніки.

Михайло вже передав на фронт 154 власноруч зроблені повербанки. Фото: Михайло Булаковський

Михайло вже зробив і передав нашим бійцям на передову 154 своїх повербанків, а за місяць він виготовляє їх близько 30 штук. При цьому волонтер не бере з військових жодної копійки грошей, а заробляє тим, що ремонтує та відновлює оптику автомобілів.

Закупівля корпусів для майбутніх потужних повербанків Фото: Михайло Булаковський

Раніше Фокус розповідав, що український інженер створив потужні повербанки для ЗСУ: можна заживити навіть танк.