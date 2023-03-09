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Діджитал

Боєць ТРО збирає найпотужніші повербанки для ЗСУ: заживлять навіть Starlink та телевізор

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори
Фото: Михайло Булаковський | Волонтер збирає з вживаних акумуляторів потужні повербанки для ЗСУ

У хід йдуть батареї ноутбуків, одноразові вейпи, айкоси та будь-які інші мініатюрні акумулятори від гаджетів.

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Раніше Михайло Булаковський мав свій невеликий бізнес з ремонту ноутбуків, але російські окупанти змінили його плани і, відвідавши ТрО, він тепер займається тим, що допомагає колегам, відправляючи їм на передову зібрані власноруч повербанки, пише Dev.ua.

При створенні повербанків в хід йдуть батареї від ноутбуків, що вийшли з ладу, акумулятори від айкосів, вейпів і подібних аксесуарів.

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Волонтер встигає займатися бізнесом та допомагати ЗСУ
Фото: Михайло Булаковський

Акумулятори Михайло збирає, використовуючи міські чати в Телеграмі, а також його добре знають керівники супермаркетів, магазинів електроніки, які виставляють при вході коробки для збирання електронного дріб'язку, щоб допомогти проєкту Михайла.

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори Fullscreen
Михайло збирає не лише акумулятори від "одноразок", а й лагодить ноутбуки, які передає бійцям на фронт
Фото: Михайло Булаковський

Ви також можете безпосередньо зв'язатися з Михайлом через Телеграм, Інстаграм або YouTube, написавши особисті повідомлення. Якщо у вас є непотрібні "живі" акумулятори, або інша техніка (ноутбуки, планшети тощо), які Михайло зможе упорядкувати і відправити нашим героям на фронт, — звертайтеся.

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори Fullscreen
Найпотужніші повербанки розміщуються в тубусі від труби і можуть заживити навіть Starlink
Фото: Михайло Булаковський

Волонтер збирає повербанки різного розміру та потужності: від звичних на 11 000 мАг до найпотужніших на 45 000 мАг, які здатні заживти телевізор або термінал Starlink. Для звичних повербанків Михайло закуповує корпуси у Китаї, бо друкувати їх на 3D-принтері дорого та довго.

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори Fullscreen
Особливо важлива партія для захисників Бахмута
Фото: Михайло Булаковський

Для потужних повербанків у хід йдуть своєрідні тубуси з каналізаційних труб. Михайло оснащує їх роз'ємом в 12 В, як у прикурювача машини, що дуже важливо для зарядки дронів, рацій та іншої потужної техніки.

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори Fullscreen
Михайло вже передав на фронт 154 власноруч зроблені повербанки.
Фото: Михайло Булаковський

Михайло вже зробив і передав нашим бійцям на передову 154 своїх повербанків, а за місяць він виготовляє їх близько 30 штук. При цьому волонтер не бере з військових жодної копійки грошей, а заробляє тим, що ремонтує та відновлює оптику автомобілів.

саморобний повербанк, повербанки, акумулятори Fullscreen
Закупівля корпусів для майбутніх потужних повербанків
Фото: Михайло Булаковський

Раніше Фокус розповідав, що український інженер створив потужні повербанки для ЗСУ: можна заживити навіть танк.