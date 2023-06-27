На два шага впереди РФ: как украинцы переделали "легендарные" дроны R-18 для ВСУ (видео)

Разработчикам приходится постоянно модифицировать беспилотники, чтобы обходить российские средства РЭБ. Оккупанты тоже не стоят на месте и адаптируются к изменениям примерно за 3-4 месяца.

Украинские инженеры улучшили отечественные дроны R-18, чтобы военные эффективнее давали отпор армии России. Инструктор из оборонно-технической компании FRDM по имени Сергей рассказал об изменениях порталу "Мілітарний".

По его словам, ВСУ используют R-18 с 2018 года, и сейчас он хорошо показывает себя на разных участках фронта и стал "легендарным". Дрон практически полностью состоит из отечественных комплектующих, хотя есть и определенный процент зарубежных. Разработчики не стоят на месте и постоянно усовершенствуют аппарат.

"Я видел еще первые рамы — это не то чтобы "небо и земля", но, как говорят в Одессе: есть нюансы. Он пережил очень много хороших улучшений. Что бы мы ни делали, россияне находят противодействие за два-три месяца, и чтобы быть впереди, нужно думать не на шаг, а сразу на два вперед. С прошлого лета дрон пережил много обновлений и улучшений согласно тем вызовам, которые есть на фронте", — высказался представитель FRDM.

Он уточнил, что инженеры улучшили качество сигнала связи, изменили частоты для противодействия РЭБ, изменили систему сброса боеприпасов и многое другое. Над дальнейшими модификациями в компании думают специалисты, которых называют "улучшайдерами", они стараются как можно быстрее реагировать на изменения боевой ситуации в Украине и обходить российские средства радиоэлектронной борьбы — их у оккупантов очень много.

"Процесс не стоит на месте, потому что если ты остановишься на три-четыре месяца, то он никому не будет нужен, ведь его просто нельзя будет использовать на фронте", — объяснил Сергей. — "Сейчас такая ситуация, что мы, в принципе, обошли эту историю. Есть возможность бомбить и достаточно удачно работать, есть экипажи, которые ведут счет уже на десятки единиц уничтоженной техники".

Комплектация R-18 достаточно стандартная, в комплекс входят два дрона и станция наземного управления, а также запасные детали для ремонта поврежденных аппаратов. Конструкция позволяет очень быстро заменить элементы и поставить новые боеприпасы — всего одна-две минуты. В этом случае скорость во многом зависит от подготовки бойцов, поэтому FRDM занимается обучением военных.

Ранее писали, что украинская компания FRDM разработала новый ударный дрон R-34. Аппарат стал наследником R-18 и получил общую с ним архитектуру, но стал больше и мощнее.