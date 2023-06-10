Смерть с небес: в Украине разработали мощный ударный дрон R-34 (видео)

Новинка может нести пять тяжелых боеприпасов, способных пробивать даже танковую броню.

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Украинские инженеры разработали новый дрон R-34, который станет наследником беспилотного бомбардировщика R-18. Подробности глава наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM и представитель общественной организации "Аэроразведка" Вадим Юник рассказал в интервью "Мілітарному".

R-18 — это октакоптер, разработанный специалистами ГО "Аэроразведка" специально для украинской армии. Подробные технические характеристики разработчики БПЛА не раскрывают, однако говорят, что их дрон может летать на высоте около 300 метров в течение 40 минут, а дальность связи составляет около 4 км.

Беспилотник оснащен довольно большим корпусом и восемью двигателями, которые способны поднимать полезную нагрузку до 5 кг, как правило, две гранаты РКГ-3 или столько же бомб РКГ-1600, предназначенные для поражения бронетехники. Пилоты R-18 стали одними из первых, кому удалось взорвать новейший российский танк Т-90 с помощью беспилотника.

По словам Вадима Юника, новая модель технологически напоминает R-18, но больше и мощнее. В основе R-34 лежит та же электроника, поскольку инженеры решили обеспечить общую архитектуру для обоих поколений. Благодаря этому операторы смогут использовать одну и ту же наземную станцию для управления как R-18, так и R-34 — это значительно упрощает производство и эксплуатацию. Система сброса R-34 работает аналогичным образом, вот только вмещает не два, а сразу пять боеприпасов.

В феврале писали, как украинские дроны R18 уничтожили танки и БМП россиян на Донбассе. Беспилотники от "Аэроразведки" устроили масштабную бомбардировку в районе Новоселовкки, Владимировки и Куземовки. Стоимость одного БПЛА составляет $20 тысяч, и его можно применять множество раз.

В мае ВСУ показали, как дрон R-18 поразил российкий танк Т-72Б. Беспилотник уничтожил бронетехнику за $2 млн, сбросив всего два боеприпаса.