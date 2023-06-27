Спецслужбы будут использовать ИИ в своих целях. Для каких заданий нужны нейросети

Израильская разведслужба служба Шин Бет внедрит в свои инструменты функции искусственного интеллекта.

Служба безопасности Шин Бет (более известная как ШАБАК) уже начала внедрение искусственного интеллекта в свою работу, сообщает Reuters со ссылкой на выступление на конференции Cyber ​​Week ее директора Ронена Бара. По его словам, ИИ используют для отражения серьезных угроз, ведь у генеративных нейросетей есть огромный потенциал.

По словам директора Ронен Бар, среди мер, предпринятых ШАБАКом — израильским аналогом ФБР или MИ5 — было создание собственной генеративной платформы искусственного интеллекта, похожей на ChatGPT или Bard.

"Используя ИИ, мы обнаружили значительное количество угроз", — заметил он. Искусственный интеллект помог оптимизировать работу Шин Бет, отмечая аномалии в данных наблюдения и сортируя "бесконечную" информацию.

Признавая ценность ИИ для быстро развивающихся технологий, Бар призвал к сотрудничеству между коммерческими высокотехнологичными и государственными учреждениями, такими как его спецслужба, "чтобы ИИ вел к эволюции, а не к революции".

Поскольку Израиль все еще обдумывает свою политику в отношении искусственного интеллекта, Бар призвал к тому, чтобы ожидаемые к принятию правила включали обзор законов, связанных с Шин Бет.

Израиль считается мировым лидером в области искусственного интеллекта благодаря растущим отраслям вычислительной техники и робототехники, которые привлекают таланты, разработанные, в том числе, специалистами спецслужб и военными.

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