Чат-боту Bard Google не дают "визу" в Европу: но есть хитрость, чтобы им пользоваться в Украине

Все дело в том, что Google не успела выпустить свой сервис ИИ до того момента, как ЕС озаботилась строгими правилами использования нейросетей.

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Компания Google заявила, что очень скоро ее чат-бот Bard станет доступен европейцам. Однако вот уже несколько месяцев, как нейросеть поискового гиганта не может набрать необходимое количество баллов, что бы его разрешили использовать в Евросоюзе, пишет The Register.

Еще в марте американская компания Common Sense Media изучила политику конфиденциальности Bard и поставила чат-боту 75 баллов из 100 с пометкой "Предупреждение", отметив различные потенциальные опасения по поводу политики конфиденциальности. Со своей стороны, Google считает задержку обычным делом, которое не изменило обязательства компании сделать Bard более доступным, как только проблемы с требованием ЕС будут устранены.

К сожалению, Google слишком тянул с запуском своего чат-бота после того, как OpenAI и ее ChatGPT завоевала весь мир и успела "проникнуть" на территорию ЕС до того, как там обеспокоились возможными негативными последствиями влияния нейросетей на социум. Запрещать его было уже поздно, а если такие попытки были (например, как в Италии), то OpenAI очень быстро решала все проблемы. Но теперь чат-боту Google придется пройти "семь кругов ада" и множество бюрократических заслонов Европы, чтобы законным образом попасть на этот рынок. Причем, опасаясь любых последствий и судебных преследований для себя Google так и не обеспечивала доступ к чат-боту Bard страны, которые официально не входят в ЕС: нейросеть поисковика не работает на всей территории Европы.

Правда, выход есть, и довольно простой — VPN. Что бы когда-то получить доступ к ChatGPT украинцам приходилось регистрировать виртуальный заграничный номер телефона, на него оформлять новую учетную запись Google и только потом уже можно было получить доступ к ChatGPT. В случае с Bard все куда проще — выбираете любой VPN-сервис с доступом к американским серверам и спокойно пользуйтесь чат-ботом Bard. Правда общаться придется на англиском. Скажем сразу — никакого открытия для себя вы не сделаете — ошеломительной разницы между Bard и ChatGPT мы не увидели. Хотя, все же, Bard нам показался более "понятливым", однако все зависит от ваших личных задач и требований.

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