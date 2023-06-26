Чат-боту Bard Google не дають "візу" в Європу: але є хитрість, щоб ним користуватися в Україні

Річ у тім, що Google не встигла випустити свій сервіс ШІ до того моменту, як ЄС перейнявся суворими правилами використання нейромереж.

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Компанія Google заявила, що дуже скоро її чат-бот Bard стане доступний європейцям. Однак ось уже кілька місяців, як нейромережа пошукового гіганта не може набрати необхідну кількість балів, що б його дозволили використовувати в Євросоюзі, пише The Register.

Ще в березні американська компанія Common Sense Media вивчила політику конфіденційності Bard і поставила чат-боту 75 балів зі 100 з позначкою "Попередження", зазначивши різні потенційні побоювання з приводу політики конфіденційності. Зі свого боку, Google вважає затримку звичайною справою, яка не змінила зобов'язання компанії зробити Bard доступнішим, щойно проблеми з вимогою ЄС будуть усунені.

На жаль, Google надто зволікав із запуском свого чат-бота після того, як OpenAI та її ChatGPT завоювала весь світ і встигла "проникнути" на територію ЄС до того, як там занепокоїлися можливими негативними наслідками впливу нейромереж на соціум. Забороняти його було вже пізно, а якщо такі спроби були (наприклад, як в Італії), то OpenAI дуже швидко вирішувала всі проблеми. Але тепер чат-боту Google доведеться пройти "сім кіл пекла" і безліч бюрократичних заслонів Європи, щоб законним способом потрапити на цей ринок. Причому, побоюючись будь-яких наслідків і судових переслідувань для себе, Google так і не забезпечувала доступ до чат-бота Bard країнам, які офіційно не входять до ЄС: нейромережа пошуковика не працює на всій території Європи.

Щоправда, вихід є, і досить простий — VPN. Щоб колись отримати доступ до ChatGPT, українцям доводилося реєструвати віртуальний закордонний номер телефону, на нього оформляти новий обліковий запис Google, і тільки потім вже можна було отримати доступ до ChatGPT. У випадку з Bard все набагато простіше — обираєте будь-який VPN-сервіс із доступом до американських серверів і спокійно користуйтеся чат-ботом Bard. Щоправда, спілкуватися доведеться англійською. Скажемо відразу — ніякого відкриття для себе ви не зробите — приголомшливої різниці між Bard і ChatGPT ми не побачили. Хоча, все ж таки, Bard нам здався більш "тямущим на слух", проте все залежить від ваших особистих завдань і вимог.

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