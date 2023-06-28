Китай останется без чипов для ИИ и облачных сервисов: США готовят новые ограничения

Министерство торговли будет требовать специальную лицензию для поставок процессоров NVIDIA за рубеж.

В связи с наложенными санкциями КНР сейчас может официально покупать только "урезанные" по производительности чипы NVIDIA A800 и H800, но вскоре может остаться и без них, сообщает Wall Street Journal.

Министерство торговли США готовится принять новые правила, которые потребуют получения специальной лицензии на продажу за пределы государства высокотехнологичной продукции любого типа.

Под новое правило попадает вся продукция NVIDIA, Intel и AMD, а значит Китай рискует столкнуться с огромной задержкой в поставках или вообще остаться без американских технологий, если комиссия не одобрит тот или иной контракт.

Больнее всего ограничения США ударят по сфере развития искусственного интеллекта КНР, которая очень зависит от чипов NVIDIA. Сегодня в Китай нельзя поставлять самые современные и передовые из них: A100 и H100. В КНР их очень сложно достать даже по двойной цене (дороже $20 тыс. за штуку), но китайские техно-гиганты с удовольствием скупают официальные "замедленные" NVIDIA A800 и H800. Однако грядущие изменения в этих правилах, по данным источников, лишат Китай возможности покупать даже их без особой лицензии.

Сегодня в Китае очень сложно достать чипы A100 и H100 даже по двойной цене Фото: Getty

Кроме этого, китайским компаниям может быть запрещено арендовать серверные мощности в ЦОДах США для облачных вычислений. До сих пор клиентам из КНР удавалось хоть как-то обходить ограничения арендуя облачные мощности на Западе.

По данным источников WSJ, сроки введения новых запретов могут зависеть от политической конъюнктуры. Акции NVIDIA и AMD на фоне этих новостей уже подешевели на 3%, ведь рынок КНР огромен и такой запрет повлияет на прибыльность производителей.

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