Словно птица Феникс: этот дрон не боится огня и помогает пожарным (видео)

Экспериментальный беспилотник будет обследовать горящие здания и показывать спасателям очаги воспламенения.

Экспериментальный квадрокоптер, получивший название FireDrone, разработали ученые из Имперского колледжа Лондона и швейцарского исследовательского института Empa, сообщает New Atlas. В отличие от обычных дронов, он способен выдерживать температуру до 200 градусов в течение целых 10 минут.

Теплостойкость дрона обусловлена ​​главным образом изолирующим слоем аэрогеля, который образует оболочку, окружающую его электронику. Созданный специально для проекта пористый гель состоит в основном из воздушных карманов в матрице из полиимидного пластика, кремнезема и стекловолокна — последние обеспечивают структурное усиление. Алюминиевая внешняя оболочка дополнительно помогает отражать тепло от дрона.

Наряду с батареей, полетным контроллером, видеопередатчиком и радиоприемником электронные компоненты FireDrone также включают в себя такие датчики, как оптическая камера, инфракрасная камера и датчик CO2.

Внутреннее устройство пожарного дрона FireDrone Фото: Скриншот

Идея состоит в том, что перед тем, как войти в горящее помещение, пожарные будут запускать туда беспилотник, который будет передавать данные в режиме реального времени, показывая источники огня, расположение опасностей и местонахождение людей, оказавшихся в ловушке. И в качестве дополнительного бонуса внутри дрона создается охлаждающий эффект, поскольку газ испаряется из его датчика CO2.

FireDrone уже прошел успешные испытания в учебном центре пожарных, и в будущем запланировано еще несколько испытаний. После коммерциализации БПЛА можно будет также использовать для оценки лесных пожаров или даже для разведки в очень холодных условиях благодаря изолирующему аэрогелю.

Испытания беспилотника FireDrone

Ранее Фокус писал, что БПЛА с искусственным интеллектом могут превзойти истребители: когда и почему это случится.