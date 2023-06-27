БПЛА с искусственным интеллектом могут превзойти истребители: когда и почему это случится

Дроны намного дешевле и безопаснее самолетов, поэтому ВВС могут в будущем отдать предпочтение им.

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Беспилотные авиационные системы (БАС), по мнению военных экспертов, более точны, чем пилотируемые самолеты, что позволяет снизить потери и обеспечить безопасность пилотов. Об их развитии в будущем Фокус расскажет в этом материале.

Чем хороши беспилотные авиационные системы

БАС становятся быстрее и надежнее. Они доказали свою незаменимость в современных военных конфликтах, обеспечивая разведку, наблюдение, корректировку огня и даже нанесение ударов по силам противника. Поэтому сегодня инженеры и разработчики уделяют БПЛА так много внимания, оснащая их не только современными камерами, тепловизорами, оборудованием для транспортировки орудий, но и технологиями вроде ИИ.

За последние десятилетия вооруженные силы успешно использовали БАС для выполнения различных задач, таких как:

Разведка, наблюдение и рекогносцировка — сбор и распространение разведывательной информации.

Поддержка с воздуха для нейтрализации наземных войск противника вблизи поля боя.

Логистическая поддержка для переброски людей, боекомплектов и техники.

Коммуникации — для расширения коммуникационных возможностей.

Военные аналитики утверждают, что БАС может в дальнейшем заменить пилотируемые самолеты в таких сферах:

Воздушная дозаправка.

Воздушный бой.

Подавление и уничтожение средств ПВО противника.

Поиск и спасение раненых.

Электронная война.

И у самолетов, и у военных дронов есть свои преимущества и недостатки. Давайте в них разберемся, чтобы понять, смогут ли беспилотники со временем вытеснить пилотируемые летательные аппараты.

Valkyrie - ведомый дрон для истребителей F-22 или F-35

Преимущества и недостатки пилотируемых авиационных систем

Преимущество пилотируемых самолетов и вертолетов состоит в том, что пилот может принимать решения в режиме реального времени и в зависимости от текущей ситуации, оценивать окружающую среду, эффективно реагировать на развитие событий в бою.

Еще одним плюсом является то, что пилотируемые самолеты обычно лучше подходят для выполнения сложных миссий, требующих человеческого опыта, таких как воздушный бой, поддержка наземных или морских сил с воздуха, точная идентификация целей и их поражение.

Третий плюс, это то, что члены экипажей разных воздушных суден могут оперативно связываться и взаимодействовать в небе, распределяя задачи. Один самолет может отвлекать врага, пока другой наводит орудия на цели, к примеру.

Минусом является то, что пилоты подвергаются большому риску, если самолет или вертолет атакует враг и попадает по нему. Не всегда получается вовремя катапультироваться, в итоге весь экипаж может погибнуть.

Еще один недостаток, это дороговизна производства военной авиационной техники, особенно передовой, вроде истребителей 6-го поколения.

Самолетом F-16 управляет ИИ

Преимущества и недостатки беспилотных авиационных систем

Беспилотные системы просты в обслуживании, в отличие от самолетов, они дешевле в производстве, и не несут рисков для экипажа. Однако, если противник вычислит оператора дрона, то он рискует стать мишенью, но все же численность потерь, которые, к сожалению бывают на всех войнах, все равно меньше.

Запуски и эксплуатация БПЛА тоже в разы дешевле, по сравнению с военной пилотируемой авиацией.

Дроны, оснащенные ИИ, смогут выполнять более широкий пул задач. Например, уже сегодня ведутся разработки БПЛА, которые могли бы работать, объединившись в рои, или в паре с истребителями, прикрывая самолет, отвлекая противника, проводя разведку и пр.

К недостаткам можно отнести одноразовость дронов, — если их приземлили при помощи средств РЭБ, то они достанутся врагу, или их могут просто сбить. В таком случае, чем дешевле БАС, тем лучше.

Чем опасны ИИ-беспилотники для людей

Согласно отчету ООН, во время конфликта в Ливии в 2020 году беспилотник типа LAWS атаковал людей без разрешения оператора. В отчете на 548 страниц утверждалось, что это был дрон с искусственным интеллектом KARGU-2 турецкого производства.

По словам автора документа Пола Шарре, чтобы улучшить системы вооружений, инженеры и разработчики сочетают компьютерный интеллект с человеческим интеллектом, создавая гибридные когнитивные структуры, использующие оба преимущества. По его мнению, использование такой структуры может дать лучшие результаты, чем если только полагаться на людей или только на ИИ. В ходе принятия решений, взаимодействие ИИ и человека может обеспечить точность и надежность работы беспилотных платформ автоматизации без риска для других людей.

Таким образом, единственный способ предотвратить действия автономного оружия против своих же операторов из-за ошибок в программном обеспечении или вмешательства противника, может заключаться в разработке архитектуры систем с участием человека в цикле.

Турецкий ударный квадрокоптер KARGU-2

Будущее военных беспилотников

Многие военные эксперты полагают, что в войнах будущего активно задействуют пилотируемые и беспилотные системы "в паре". Уже сегодня в США, Великобритании, Австралии, Китае, Индии разрабатываются системы, позволяющие управлять БПЛА с бортов истребителей и бомбардировщиков, а также ИИ-решения для объединения дронов в рои с целью нанесения массированной атаки. Такое сочетание авиатехники может повысить тактическую ситуационную осведомленность и смертоносность пилотируемых платформ, одновременно повышая их шансы на выживание, ведь, как уже говорилось выше, дроны всегда смогут прикрыть самолеты во время воздушного боя — отвлечь от них противника, обеспечить дозаправку, заглушить связь для сил противника на земле или в воздухе, навести на цель или, наоборот, стать мишенью для вражеского самолета.