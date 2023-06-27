БПЛА зі штучним інтелектом можуть перевершити винищувачі: коли і чому це станеться

Дрони набагато дешевші та безпечніші за літаки, тому ВПС можуть у майбутньому віддати їм перевагу.

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Безпілотні авіаційні системи (БАС), на думку військових експертів, точніші, ніж пілотовані літаки, що дає змогу зменшити втрати і забезпечити безпеку пілотів. Про їхній розвиток у майбутньому Фокус розповість у цьому матеріалі.

Чим можуть похвалитися безпілотні авіаційні системи

БАС стають швидшими і надійнішими. Вони довели свою незамінність у сучасних воєнних конфліктах, забезпечуючи розвідку, спостереження, коригування вогню і навіть нанесення ударів по силах противника. Тому сьогодні інженери та розробники приділяють БПЛА багато уваги, оснащуючи їх не тільки сучасними камерами, тепловізорами, обладнанням для транспортування знарядь, а й технологіями на кшталт ШІ.

За останні десятиліття збройні сили успішно використовували БАС для виконання різних завдань, таких як:

Розвідка, спостереження і рекогносцировка — збирання та поширення розвідувальної інформації.

Підтримка з повітря для нейтралізації наземних сил противника.

Логістична підтримка для транспортування людей, боєкомплектів й техніки.

Комунікації — для розширення комунікаційних можливостей.

Військові аналітики стверджують, що БАС можуть у майбутньому замінити пілотовані літаки в таких сферах:

Дозаправка у повітрі.

Повітряний бій.

Придушення та знищення засобів ППО противника.

Пошук і порятунок поранених.

Електронна війна.

Й літаки, і військові дрони мають свої переваги та недоліки. Давайте в них розберемося, щоб зрозуміти, чи зможуть безпілотники з часом витіснити пілотовані літальні апарати.

Valkyrie — дрон-супутник для винищувачів F-22 або F-35

Переваги та недоліки пілотованих авіаційних систем

Перевага пілотованих літаків і вертольотів полягає в тому, що пілот може приймати рішення в режимі реального часу і залежно від поточної ситуації, оцінювати навколишнє середовище, ефективно реагувати на розвиток подій у бою.

Ще одним плюсом є те, що пілотовані літаки зазвичай краще підходять для виконання складних місій, які потребують людського досвіду, як-от повітряний бій, підтримка наземних або морських сил з повітря, точна ідентифікація цілей та їхнє ураження.

Третій плюс, це те, що члени екіпажів різних повітряних суден можуть оперативно зв'язуватися і взаємодіяти в небі, розподіляючи завдання. Один літак може відволікати ворога, поки інший наводить знаряддя на цілі, наприклад.

Мінусом є те, що пілоти наражаються на великий ризик, якщо літак або вертоліт атакує ворог і влучає в нього. Не завжди виходить вчасно катапультуватися, у результаті весь екіпаж може загинути.

Ще один недолік, — висока собівартість військової авіаційної техніки, особливо передової, на кшталт винищувачів 6-го покоління.

Літаком F-16 керує ШІ

Переваги та недоліки безпілотних авіаційних систем

Безпілотні системи прості в обслуговуванні, на відміну від літаків, вони дешевші у виробництві, й не несуть ризиків для екіпажу. Однак, якщо противник вирахує оператора дрона, то він ризикує стати мішенню, але все ж таки чисельність втрат, які, на жаль, бувають на всіх війнах, все одно менша.

Запуски та експлуатація БПЛА теж у рази дешевші, порівняно з військовою пілотованою авіацією.

Дрони, оснащені ШІ, зможуть виконувати ширший пул завдань. Наприклад, уже сьогодні ведуться розробки БПЛА, які могли б працювати, об'єднавшись у рої, або в парі з винищувачами, прикриваючи літак, відволікаючи противника, проводячи розвідку тощо.

До недоліків можна віднести одноразовість дронів, — якщо їх приземлили за допомогою засобів РЕБ, то вони дістануться ворогові, або їх можуть просто збити. У такому разі, чим дешевшим є БАС, тим краще.

Чому ШІ-безпілотники небезпечні для людей

Згідно зі звітом ООН, під час конфлікту в Лівії 2020 року безпілотник типу LAWS атакував людей без дозволу оператора. У звіті на 548 сторінок стверджувалося, що це був дрон зі штучним інтелектом KARGU-2 турецького виробництва.

За словами автора документа Пола Шарре, щоб поліпшити системи озброєнь, інженери і розробники поєднують комп'ютерний інтелект з людським інтелектом, створюючи гібридні когнітивні структури, що використовують обидві переваги. На його думку, використання такої структури може дати кращі результати, ніж у випадку, коли військові покладаються лише на людей або лише на ШІ. Під час ухвалення рішень, взаємодія ШІ та людини може забезпечити точність і надійність роботи безпілотних платформ автоматизації без ризику для інших людей.

Таким чином, єдиний спосіб запобігти діям автономної зброї проти своїх операторів через помилки в програмному забезпеченні або через втручання супротивника, може полягати в розробці архітектури систем за участю людини в циклі.

Турецький ударний квадрокоптер KARGU-2

Майбутнє військових безпілотників

Багато хто з військових експертів вважають, що у війнах майбутнього активно задіюватимуть пілотовані та безпілотні системи "в парі". Уже сьогодні в США, Великій Британії, Австралії, Китаї, Індії розробляють системи, що дають змогу керувати БПЛА з бортів винищувачів і бомбардувальників, а також ШІ-рішення для об'єднання дронів у рої з метою нанесення масованої атаки. Таке поєднання авіатехніки може підвищити тактичну ситуаційну обізнаність і смертоносність пілотованих платформ, водночас підвищуючи їхні шанси на виживання, адже, як уже йшлося вище, дрони завжди зможуть прикрити літаки під час повітряного бою — відволікти від них противника, забезпечити дозаправку, заглушити зв'язок для ворожих сил на землі або в повітрі, навести на ціль або, навпаки, стати мішенню для ворожого літака.