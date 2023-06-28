Искусственный интеллект помогает худеть: как работает приложение SnapCalorie

По словам разработчиков, люди не умеют правильно оценивать размер порций, что мешает определять калорийность еды. На помощь приходит приложение, использующее камеру смартфона и компьютерное зрение.

Приложение SnapCalorie помогает людям худеть с помощью искусственного интеллекта, подсчитывая калории в еде. Об этом пишет сайт TechCrunch.

Стартап запустил бывший сотрудник Google Уэйд Норрис, стоявший у истоков сервиса Google Lens для поиска по фотографиям. Он объединил усилия с системным инженером из аэрокосмической отрасли Скоттом Бэроном и создал приложение, которое определяет количество калорий в блюде по одному лишь снимку, сделанному на камеру смартфона. Результаты могут быть зарегистрированы в журнале питания SnapCalorie или экспортированы на платформы отслеживания фитнеса, такие как Apple Health.

"Люди очень плохо оценивают размер порции еды на глаз. SnapCalorie сохраняет статус кво, комбинируя разные новейшие технологии и алгоритмы", — отметил Уэйд Норрис.

Это не первое средство для подсчета калорий, основанное на искусственном интеллекте, раньше подобное с разной степенью успеха предлагали такие проекты, как Calorie Mama, Lose It, Foodadvisor и Bite.AI. Согласно исследованию 2020 года, самым точным на тот момент был Calorie Mama, но и он давал правильную оценку лишь в 63% случаев.

Интерфейс приложения SnapCalorie Фото: TechCrunch Интерфейс приложения SnapCalorie Фото: TechCrunch

По словам разработчиков, отличием SnapCalorie стало использование датчиков глубины на смартфонах для определения размера порции на тарелке, алгоритм учитывает этот показатель так же, как и типы продуктов. Высокую прозиводительность ИИ обеспечивавет уникальная база данных из 5000 приемов пищи — для этого роботизированная установка сделала тысячи фотографий разных блюд, большая часть которых принадлежит к американской кухне.

"Мы позаботились о том, чтобы у них были все разнообразные и сложные условия, которые вы можете увидеть в реальном мире, и мы взвесили каждый ингредиент", — заверил выходец из Google.

Он добавил, что обычно для обучения ИИ используют наборы изображений из интернета, которые затем маркируются людьми, впоследствии компьютер предсказывает такие метки. В случае с едой такой подход невозможен, поскольку люди слишком часто сами ошибаются в визуальной оценке калорий. Несмотря на это, SnapCalorie использовали группу людей-оценщиков не как основной, но как дополнительный способ определения калорий для повышения точности.

"В среднем команда может снизить ошибку по калорийности до 20%. Есть и другие приложения, для контроля за приемом пищи на основе фотографий, но ни одно из них не помогает с оценкой размера порции — самой важной частью для уменьшения ошибок", — добавил основатель стартапа.

Существует много факторов, которые приложение не может учитывать, например, разные методы и время приготовления продуктов. Уэйд Норрис признает, что ИИ не на 100% точен, предлагая применять его вместе с другими инструментами для контроля за питанием. Например, в само приложение SnapCalorie встроен чат-бот на базе ChatGPT — он дает рекомендации по еде, учитывая цели и вкусовые предпочтения пользователя, здесь же есть справочник о пищевой ценности продуктов.

Создатели уверяют, что в июне количество новых пользователей SnapCalorie должно перевалить за 1000. В этом же месяце SnapCalorie привлекла $2 млн инвестиций.

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