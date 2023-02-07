Украинцы создали приложение, которое отслеживает статус семьи и друзей: как оно работает

Приложение Dobre app позволяет сообщить о своем состоянии даже при наличии слабого сигнала сети оператора.

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Команда из четырех украинских волонтеров создали приложение, которое показывает статус важных для вас людей и сигнализирует об их состоянии. Как утверждают разработчики, Dobre app позволяет оставаться на связи даже во время слабого сигнала оператора мобильной связи.

На самом деле подобных приложений по отслеживанию состояния близких людей очень много и существуют они давно. Но Dobre, которую можно скачать и установить на свой смартфон через App Store или Google Play, делает упор именно на простоту и наглядность. Вам не нужно постоянно переспрашивать: "Как ты?" и самому отвечать на подобный вопрос. Это очень полезно для солдат на передовой, близких в оккупации или детей, которые обычно ленятся лишний раз болтать с родителями, волнующимися об их состоянии.

[ + – ] Приложение должно работать даже в сетях с нестабильным интернетом Фото: Скриншот

Здесь нет отображения карт, месторасположения или чатов со стикерами. Пользователи, которые поделились или приняли ссылку на подключение от друзей или близких, просто видят список необходимых контактов и статус их состояния: зеленый – хорошо, красный – опасность. В зависимости от статуса пользователь может связаться с контактом и помочь и предложить помощь.

[ + – ] Приложение Dobre доступно на основных мобильных платформах Фото: Скриншот

Приложение Dobre абсолютно бесплатное, а разработчики, судя по всему, рассчитывают на поддержку пользователей благодаря пожертвованиям.

Ранее Фокус писал, что боец ВСУ сделал приложение MyState, которое отслеживает безопасность родных.