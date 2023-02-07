Українці створили додаток, який відслідковує статус сім'ї та друзів: як він працює

Програма Dobre Аpp дозволяє повідомити про свій стан навіть за наявності слабкого сигналу мережі оператора.

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Команда з чотирьох українських волонтерів створила застосунок, який показує статус важливих для вас людей і сигналізує про їхній стан. Як стверджують розробники, Dobre App дозволяє залишатися на зв'язку навіть під час слабкого сигналу оператора мобільного зв'язку.

Насправді таких додатків щодо відстеження стану близьких людей дуже багато, і існують вони давно. Але Dobre, яку можна скачати й встановити на свій смартфон через App Store або Google Play, робить наголос саме на простоті й наочності. Вам не потрібно постійно перепитувати: "Як ти?" — і самому відповідати на таке запитання. Це дуже корисно для солдатів на передовій, близьких в окупації або дітей, які зазвичай лінуються зайвий раз базікати з батьками, які хвилюються про їхній стан.

[ + – ] Застосунок має працювати навіть у мережах із нестабільним інтернетом Фото: Скриншот

Тут немає відображення карт, розташування або чатів зі стикерами. Користувачі, які поділилися або прийняли посилання на підключення від друзів або близьких, просто бачать список необхідних контактів і статус стану: зелений — добре, червоний — небезпека. Залежно від статусу користувач може зв'язатися з контактом і допомогти й запропонувати допомогу.

[ + – ] Застосунок Dobre доступний на основних мобільних платформах Фото: Скриншот

Додаток Dobre абсолютно безплатний, а розробники, зважаючи на все, розраховують на підтримку користувачів завдяки пожертвуванням.

Раніше Фокус писав, що боєць ЗСУ зробив додаток MyState, який відстежує безпеку рідних.