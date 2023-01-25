Боєць ЗСУ зробив додаток, який відстежує безпеку рідних: як він працює

Додаток MyState допоможе і військовим, і цивільним менше турбуватися про сім'ю та друзів.

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Євген Коваль, Backend-розробник, зовсім нещодавно повернувся на ротацію з-під Бахмута, де в лавах ЗСУ захищав Україну, і першою його думкою було: "Як там мої рідні та друзі?". Тому він вирішив написати додаток, який поінформує, чи перебувають його близькі у безпеці, розповідає сайт AIN.

Сама програма MyState абсолютно безкоштовна і знаходиться у вільному доступі для встановлення на платформах Google Plaу та App Store. Автор каже, що додаток буде корисним і цивільним, і військовим, які зможуть бути в курсі, в якому стані знаходяться їх родина та друзі.

[ + – ] Так виглядає програма MyState Фото: Скриншот

Після встановлення програми в ній потрібно авторизуватися (через соцмережі або електронну пошту) і надіслати відповідне запрошення всім важливим для вас людям. Після цього і ви, і вони зможуть відслідковувати стан одне одного згідно з встановленням статусу "Я добре/Я не добре", а також залишати коментар причини такого статусу. За бажання і необхідності користувачі можуть вказувати свою локацію.

[ + – ] Користувач може прокоментувати свій статус і вказати локацію Фото: Скриншот

Що стосується безпеки даних, то Євген вважає, що авторизація через сервіси таких гігантів, як Google або Apple вже хороший захист. Дані також зберігаються на пристрої користувачів у зашифрованому вигляді, а не на сайті корпорацій. Передавання даних між серверами зашифроване через jwt-токен.

Власне програму MyState Євген написав із використанням Flutter, і вона стала його першим проєктом на цьому фреймворку з відкритим вихідним кодом. Автор програми каже, що постійно покращує свою програму й уважно вивчає всі відгуки та запити щодо нового функціоналу, які можна надсилати в його телеграм.

Також Євген буде радий допомоги колег у подальшій розробці та підтримці програми, адже особисто в нього не так багато часу, щоб займатися ним — треба захищати Україну.

Раніше Фокус писав, що оператор Vodafone запустив сервіс відстеження членів сім'ї.