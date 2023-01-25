Боєць ЗСУ зробив додаток, який відстежує безпеку рідних: як він працює
Додаток MyState допоможе і військовим, і цивільним менше турбуватися про сім'ю та друзів.
Євген Коваль, Backend-розробник, зовсім нещодавно повернувся на ротацію з-під Бахмута, де в лавах ЗСУ захищав Україну, і першою його думкою було: "Як там мої рідні та друзі?". Тому він вирішив написати додаток, який поінформує, чи перебувають його близькі у безпеці, розповідає сайт AIN.
Сама програма MyState абсолютно безкоштовна і знаходиться у вільному доступі для встановлення на платформах Google Plaу та App Store. Автор каже, що додаток буде корисним і цивільним, і військовим, які зможуть бути в курсі, в якому стані знаходяться їх родина та друзі.
Після встановлення програми в ній потрібно авторизуватися (через соцмережі або електронну пошту) і надіслати відповідне запрошення всім важливим для вас людям. Після цього і ви, і вони зможуть відслідковувати стан одне одного згідно з встановленням статусу "Я добре/Я не добре", а також залишати коментар причини такого статусу. За бажання і необхідності користувачі можуть вказувати свою локацію.
Що стосується безпеки даних, то Євген вважає, що авторизація через сервіси таких гігантів, як Google або Apple вже хороший захист. Дані також зберігаються на пристрої користувачів у зашифрованому вигляді, а не на сайті корпорацій. Передавання даних між серверами зашифроване через jwt-токен.
Власне програму MyState Євген написав із використанням Flutter, і вона стала його першим проєктом на цьому фреймворку з відкритим вихідним кодом. Автор програми каже, що постійно покращує свою програму й уважно вивчає всі відгуки та запити щодо нового функціоналу, які можна надсилати в його телеграм.
Також Євген буде радий допомоги колег у подальшій розробці та підтримці програми, адже особисто в нього не так багато часу, щоб займатися ним — треба захищати Україну.
Раніше Фокус писав, що оператор Vodafone запустив сервіс відстеження членів сім'ї.