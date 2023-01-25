Боец ВСУ сделал приложение, которое отслеживает безопасность родных: как оно работает

Приложение MyState поможет и военным и гражданским меньше беспокоиться о семье и друзьях.

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Евгений Коваль, Backend-разработчик, совсем недавно вернулся на ротацию из-под Бахмута, где в рядах ВСУ защищал Украину, и первой его мыслью было: "Как там мои родные и друзья?". Поэтому он решил написать приложение, которое проинформирует, находятся ли его близкие в безопасности, рассказывает сайт AIN.

Само приложение MyState абсолютно бесплатное и находится в свободном доступе для установки на платформах Google Plaу и App Store. Автор говорит, что приложение будет полезно и гражданским и военным, которые смогут быть в курсе, в каком состоянии находятся их семья и друзья.

[ + – ] Так выглядит приложение MyState Фото: Скриншот

После установки программы в ней нужно авторизоваться (через соц-сети или электронную почту) и разослать соответствующее приглашение всем важным для вас людям. После этого и вы и они смогут отслеживать состояние друг друга согласно установке статуса "Я хорошо/Я не хорошо", а так же оставлять комментарий причины такого статуса. При желании и необходимости пользователи могут указывать свою локацию.

[ + – ] Пользователь может прокомментировать свой статус и указать локацию Фото: Скриншот

Что касается безопасности данных, то Евгений считает, что авторизаиця через через сервисы таких гигантов, как Google или Apple уже хорошая защита. Данные тоже хранятся на устройстве пользователей в зашифрованном виде, а не на сайте корпораций. Передача данных между серверами строго зашифрована через jwt-токен.

Саму программу MyState Евгений написал с использованием Flutter, и она стала его первым проектом на этом фреймворке с открытым исходным кодом. Автор приложения говорит, что постоянно улучшает свое приложение и внимательно изучает все отзывы и запросы по новому функционалу, которые можно направлять в его Телеграмм.

Так же Евгений будет рад помощи коллег в дальнейшей разработке и поддержки приложения, ведь лично у него не так много времени, чтобы заниматься им – нужно защищать Украину.

Ранее Фокус писал, что оператор Vodafone запустил сервис отслеживания членов семьи.