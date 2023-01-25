Боец ВСУ сделал приложение, которое отслеживает безопасность родных: как оно работает
Приложение MyState поможет и военным и гражданским меньше беспокоиться о семье и друзьях.
Евгений Коваль, Backend-разработчик, совсем недавно вернулся на ротацию из-под Бахмута, где в рядах ВСУ защищал Украину, и первой его мыслью было: "Как там мои родные и друзья?". Поэтому он решил написать приложение, которое проинформирует, находятся ли его близкие в безопасности, рассказывает сайт AIN.
Само приложение MyState абсолютно бесплатное и находится в свободном доступе для установки на платформах Google Plaу и App Store. Автор говорит, что приложение будет полезно и гражданским и военным, которые смогут быть в курсе, в каком состоянии находятся их семья и друзья.
После установки программы в ней нужно авторизоваться (через соц-сети или электронную почту) и разослать соответствующее приглашение всем важным для вас людям. После этого и вы и они смогут отслеживать состояние друг друга согласно установке статуса "Я хорошо/Я не хорошо", а так же оставлять комментарий причины такого статуса. При желании и необходимости пользователи могут указывать свою локацию.
Что касается безопасности данных, то Евгений считает, что авторизаиця через через сервисы таких гигантов, как Google или Apple уже хорошая защита. Данные тоже хранятся на устройстве пользователей в зашифрованном виде, а не на сайте корпораций. Передача данных между серверами строго зашифрована через jwt-токен.
Саму программу MyState Евгений написал с использованием Flutter, и она стала его первым проектом на этом фреймворке с открытым исходным кодом. Автор приложения говорит, что постоянно улучшает свое приложение и внимательно изучает все отзывы и запросы по новому функционалу, которые можно направлять в его Телеграмм.
Так же Евгений будет рад помощи коллег в дальнейшей разработке и поддержки приложения, ведь лично у него не так много времени, чтобы заниматься им – нужно защищать Украину.
Ранее Фокус писал, что оператор Vodafone запустил сервис отслеживания членов семьи.