Смартфон G42 5G можно будет починить "на коленке": чем еще порадует новинка Nokia

Производитель обещает, что замена дисплея, аккумулятора, разъема зарядки и задней крышки не будет проблемой для любого пользователя.

Компания HMD, которая владеет правами на бренд Nokia, анонсировала выпуск новой модели смартфона Nokia G42 5G, который будет очень просто отремонтировать, сообщает AndroidAuthority.

И потребители, и законодатели в ЕС – все стремятся привить в обществе здоровую культуру долгосрочного использования гаджетов, чему раньше мешала их плохая ремонтопригодность. Иногда проще было выбросить или сдать в утиль устройство, чем платить за дорогостоящий ремонт. Но теперь основные бренды, такие как Nokia, Apple и Samsung стараются выпускать или анонсируют выпуск более ремонтопригодных моделей. В этом аспекте пока что Nokia опережает конкурентов. У нее в запасе уже есть Nokia G22, который владельцы могут самостоятельно отремонтировать без похода в сервис.

В смартфоне будет просто заменить дисплей, батарею и заднюю крышку Фото: Nokia

В анонсированной Nokia G42 5G будет так же просто заменить дисплей, заднюю крышку, аккумулятор или разъем зарядки, если они сломаются или разобьются.

С технической точки зрения – модель является бюджетной. Здесь довольно скромный процессор Snapdragon 480 Plus 5G, от 4 до 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ расширяемой памяти, дисплей с частотой 90 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

В качестве камер выступают модули на 50 МП (конечно, с интерполяцией) и пару 2-мегапиксельных датчиков (макросъемка и датчик глубины). На передней панели доступна 8 МП камера для селфи и видеозвонков. Есть поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и NFC. Также смартфон имеет класс защиты IP52 (от брызг и дождя, но не более).

Предположительно, смартфон будет продаваться по цене от 229 евро, но дата выпуска пока не известна.

Ранее Фокус писал, что к 2030 году в Евросоюзе 73% всех аккумуляторов должны иметь возможность переработки, а смартфоны иметь возможно их быстрой замены.