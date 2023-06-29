ВС РФ заметили над Украиной БПЛА Jump 20, вооруженный дронами Switchblade (видео)

Российские военные сделал снимок беспилотника самолетного типа через объектив ЗРК "Тор".

Российские военные заметили в небе над Украиной американский беспилотник Jump 20, вооруженный барражирующими боеприпасами Switchblade 300. Об этом в Telegram написало медиа Mash.

По данным российского СМИ, операторы зенитно-ракетного комплекса "Тор" ВС РФ засекли беспилотник, который опознали как Jump 20 производства компании AeroVironment. Доказательством служит снимок — на нем виден лишь силуэт летательного аппарата, который похож на указанный БПЛА.

Беспилотник, снятый через объектив ЗРК "Тор" ВС РФ Фото: Telegram

Jump 20 — это беспилотник тактического уровня типа "крыло", способный вертикально взлетать и садиться. Модульная конструкция позволяет нести различную полезную нагрузку весом до 13,6 кг. Изначально Jump 20 предназначен для ведения разведки и наведения артиллерии, но в 2022 году компания-производитель AeroVironment продемонстрировала, что он также может запускать дроны-камикадзе Switchblade 300, россияне предполагают, что обнаружили именно такой тандем.

Технические характеристики БПЛА Jump 20:

длина — 2,9 м;

размах крыла — 5,7 м;

масса — 97,5 кг;

дальность полета — 185 км;

продолжительность полета — около 14 ч.

Telegram-канал "Полувоенная организация" пишет, что запуск с Jump 20 увеличивает дальность применения Switchblade 300, поскольку последний пикирует с большей высоты. Заметив цель с помощью камеры БПЛА самолетного типа, украинским военным не нужно специально отправлять наземную группу с пусковой установкой — достаточно дистанционно отдать команду.

Switchblade 300 весит около 2,5 кг вместе с боеголовкой, а в полете может находиться от 20 до 40 мин. При запуске с земли дальность полета боеприпаса составляет 10 км. Неизвестно, насколько именно увеличится дальность при запуске дрона-камикадзе прямо в воздухе и использовании Jump 20 в качестве ретранслятора связи.

В мае писали, что AeroVironment решила передать Украине дроны Jump 20. Компания уже начала производство беспилотников, предназначенных специально для ВСУ.

Писали также, что россияне пытаются скопировать американские ударные дроны Switchblade 300. Российская разработка под названием "Вектор-120" должна получить одноразовые пусковые установки, которые солдаты смогут применять как гранатометы.