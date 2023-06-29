Аж 18 новинок от Apple: что это за устройства и когда мы их увидим в продаже (фото)

Согласно источникам, среди новых гаджетов известной компании будут iPad, iMac и даже Apple Watch.

Совсем недавно Apple произвела фурор, представив революционную гарнитуру Vision Pro, но, похоже, технологический гигант не останавливается на достигнутом, и эксперты предсказывают, какие новые iPhone, Apple Watch и Mac появятся в следующем году, пишет Daily Mail. Марк Гурман, аналитик из Bloomberg предсказал, что в следующем году будут выпущены сразу 18 новых устройств.

Что слышно об iPhone 15

Многие из них совпадают с ранее существовавшими предположениями в сети, например, несомненно, компания представит iPhone 15 и уже появились фото "очень точных" изображений новой линейки смартфонов, с "матовым задним стеклом" и гораздо более изогнутыми краями.

Инсайдеры считают, что iPhone 15 будут иметь зарядный порт USB-C вместо порта Lightning из-за законодательства, принятого Европейским союзом. Что касается дисплеев, то по мнению специалистов, в линейке появятся 6,1-дюймовые iPhone 15 и iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 15 Max и iPhone 15 Pro Max того же размера.

Согласно информации инсайдеров, именно так будут выглядеть iPhone 15 Фото: Скриншот

Две модели MacBook Air

Apple начала свою долгожданную Всемирную конференцию разработчиков в этом месяце, продемонстрировав новый продукт MacBook Air. Этот 15-дюймовый ноутбук обеспечивает 18 часов автономной работы и в 12 раз быстрее, чем MacBook на базе процессоров Intel.

Но оказывается, что Apple, по словам Гурмана, может разрабатывать две другие модели, которые будут запущены уже в 2024 году. Эти 13-дюймовые устройства получили кодовые названия "J613" и "J615", но другие подробности остаются неясными.

Про обновленные Apple MacBook Air у инсайдеров нет информации Фото: Apple

Сразу три модели Apple Watch

Гурман также предполагает, что на сентябрьском мероприятии Apple может появиться три новых Apple Watch. Используя кодовые названия "N207", "N208" и "N210", он утверждает, что среди них будут две модели Series 9 наряду с новым Ultra 2.

Другая утечка предполагает, что Ultra 2 может перейти от использования OLED к технологии micro-LED, что сделает устройство еще более энергоэффективным. Это также может увеличить срок службы Ultra 2, придав продукту большую яркость.

В новых Apple Watch могут использоваться дисплеи micro-LED Фото: Apple

Три модели iPad Air

Репортер Bloomberg прогнозирует, что новый iPad Air, получивший название "J507", будет представлен сразу вместе с двумя iPad Pro ("J717" и "J720"). Считается, что iPad Air станет обновлением текущей модели, в которой используется чип M1 — второй по мощности центральный и графический процессор Apple.

Это поставило бы iPad Air в один ряд с нынешним iPad Pro с его чипом M2, обеспечивающим на 15% более высокую производительность и на 35% более быструю графику. С другой стороны, новые модели iPad Pro могут иметь экраны размером до 16 дюймов.

iPad Air может получить дисплей на 16 дюймов Фото: Apple

Новые iMac на 30 дюймов

Гурман утверждает, что Apple находится в процессе создания iMac с 30-дюймовым экраном — это на шесть дюймов больше, чем у модели 2021 года. Два других компьютера — под кодовыми названиями "J433" и "J434" — также могут появиться, но с 24-дюймовым экраном среднего размера.

iMac возможно оснастят дисплеем на 30 дюймов Фото: Apple

Сила трех MacBook Pro

Наконец, 13-дюймовый MacBook Pro может появиться в 2024 году вместе с 14-дюймовым и 16-дюймовым компьютером Max (под кодовыми названиями "J504", "J514" и "J516" соответственно). Гурман предсказывает, что все три из них будут использовать невыпущенный чип M3, что еще больше повысит их производительность и графику.

Эти слухи появились всего через несколько месяцев после того, как Apple представила свои последние MacBook Pro с чипом M2, который в настоящее время считается самым быстрым в мире.

Если верить экспертам, MacBook Pro получит самый мощный чип M3 Фото: Apple

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