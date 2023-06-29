Аж 18 новинок от Apple: что это за устройства и когда мы их увидим в продаже (фото)
Согласно источникам, среди новых гаджетов известной компании будут iPad, iMac и даже Apple Watch.
Совсем недавно Apple произвела фурор, представив революционную гарнитуру Vision Pro, но, похоже, технологический гигант не останавливается на достигнутом, и эксперты предсказывают, какие новые iPhone, Apple Watch и Mac появятся в следующем году, пишет Daily Mail. Марк Гурман, аналитик из Bloomberg предсказал, что в следующем году будут выпущены сразу 18 новых устройств.
Что слышно об iPhone 15
Многие из них совпадают с ранее существовавшими предположениями в сети, например, несомненно, компания представит iPhone 15 и уже появились фото "очень точных" изображений новой линейки смартфонов, с "матовым задним стеклом" и гораздо более изогнутыми краями.
Инсайдеры считают, что iPhone 15 будут иметь зарядный порт USB-C вместо порта Lightning из-за законодательства, принятого Европейским союзом. Что касается дисплеев, то по мнению специалистов, в линейке появятся 6,1-дюймовые iPhone 15 и iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 15 Max и iPhone 15 Pro Max того же размера.
Две модели MacBook Air
Apple начала свою долгожданную Всемирную конференцию разработчиков в этом месяце, продемонстрировав новый продукт MacBook Air. Этот 15-дюймовый ноутбук обеспечивает 18 часов автономной работы и в 12 раз быстрее, чем MacBook на базе процессоров Intel.
Но оказывается, что Apple, по словам Гурмана, может разрабатывать две другие модели, которые будут запущены уже в 2024 году. Эти 13-дюймовые устройства получили кодовые названия "J613" и "J615", но другие подробности остаются неясными.
Сразу три модели Apple Watch
Гурман также предполагает, что на сентябрьском мероприятии Apple может появиться три новых Apple Watch. Используя кодовые названия "N207", "N208" и "N210", он утверждает, что среди них будут две модели Series 9 наряду с новым Ultra 2.
Другая утечка предполагает, что Ultra 2 может перейти от использования OLED к технологии micro-LED, что сделает устройство еще более энергоэффективным. Это также может увеличить срок службы Ultra 2, придав продукту большую яркость.
Три модели iPad Air
Репортер Bloomberg прогнозирует, что новый iPad Air, получивший название "J507", будет представлен сразу вместе с двумя iPad Pro ("J717" и "J720"). Считается, что iPad Air станет обновлением текущей модели, в которой используется чип M1 — второй по мощности центральный и графический процессор Apple.
Это поставило бы iPad Air в один ряд с нынешним iPad Pro с его чипом M2, обеспечивающим на 15% более высокую производительность и на 35% более быструю графику. С другой стороны, новые модели iPad Pro могут иметь экраны размером до 16 дюймов.
Новые iMac на 30 дюймов
Гурман утверждает, что Apple находится в процессе создания iMac с 30-дюймовым экраном — это на шесть дюймов больше, чем у модели 2021 года. Два других компьютера — под кодовыми названиями "J433" и "J434" — также могут появиться, но с 24-дюймовым экраном среднего размера.
Сила трех MacBook Pro
Наконец, 13-дюймовый MacBook Pro может появиться в 2024 году вместе с 14-дюймовым и 16-дюймовым компьютером Max (под кодовыми названиями "J504", "J514" и "J516" соответственно). Гурман предсказывает, что все три из них будут использовать невыпущенный чип M3, что еще больше повысит их производительность и графику.
Эти слухи появились всего через несколько месяцев после того, как Apple представила свои последние MacBook Pro с чипом M2, который в настоящее время считается самым быстрым в мире.
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