В карман не спрячешь: инженеры собрали самый большой в мире iPhone (видео)

Смартфон высотой более 2 м может все то же самое, что и обычная модель от Apple, вот только возить его приходится на тележке.

Related video

В США команда во главе с Мэтью Бимом построила самый большой iPhone, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает издание Mint.

Американские инженеры собрали смартфон высотой 8 футов (2,4 м), который работает точно так же, как любой iPhone: реагирует на касания, ставит будильники, запускает приложения, включая игры, и даже оплачивает покупки с помощью Apple Pay. Он оснащен работающими кнопками блокировки и регулировки громкости, а также основной и фронтальной камерой с поддержкой FaceTime — сервиса видеозвонков. Устройство даже имеет стеклянную отделку спереди и сзади, как современные модели iPhone.

Впрочем, как объясняет Mint, с технической точки зрения гигантский гаджет не является iPhone, поскольку состоит из совершенно других компонентов, извлеченных из других продуктов. Например, экран Мэтью Бим вместе с помощниками собрал из сенсорных панелей для телевизоров, а подсветку разместил по периметру, чтобы швы не выделялись. В роли платы выступил настольный компьютер Mac mini — он и запускает операционную систему iOS вместе с приложениями.

Ребенок играет в Subway Surfers на гигантском iPhone Фото: Скриншот

Готовый смартфон исполинских размеров команда привезла в Нью-Йорк, чтобы удивить людей. С его помощью Мэтью Бим делал фотографии и селфи, расплачивался за покупки, проверял время, вот только таскать за собой громадину пришлось с помощью тележки или усилиями четырех человек.

Многие были удивлены столь массивным прибором, просили поиграть в игры, такие как Angry Birds и Subway Surfers, расспрашивали о его возможностях. Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал YouTube-блогеру ZHC, построившему в 2020 году iPhone высотой 6 футов (1,8 м).

Сейчас самой свежей линейкой смартфонов Apple является iPhone 14, представленная осенью 2022 года, кроме базовой в нее вошли модели Plus, Pro, и Pro Max. Последняя стала самой крупной в истории бренда, обладая экраном с диагональю 6,7 дюймов.

Ранее писали, как iPhone 14 самостоятельно вызвал полицию на место ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Honda Accord врезалась в дерево в городе Линкольн (США), и смартфон зафиксировал сильное столкновение с помощью датчиков и функции Crash Detection.