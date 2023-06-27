У кишеню не сховаєш: інженери зібрали найбільший у світі iPhone (відео)

Смартфон заввишки понад 2 м може все те ж саме, що і звичайна модель від Apple, ось тільки возити його доводиться на візку.

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У США команда на чолі з Метью Бімом побудувала найбільший iPhone, встановивши новий світовий рекорд. Про це повідомляє видання Mint.

Американські інженери зібрали смартфон заввишки 8 футів (2,4 м), який працює, як і будь-який iPhone: реагує на дотики, ставить будильники, запускає додатки, включно з іграми, і навіть оплачує покупки за допомогою Apple Pay. Він оснащений робочими кнопками блокування і регулювання гучності, а також основною і фронтальною камерою з підтримкою FaceTime — сервісу відеодзвінків. Пристрій навіть має скляне покриття спереду і ззаду, як сучасні моделі iPhone.

Утім, як пояснює Mint, з технічної точки зору гігантський гаджет не є iPhone, оскільки складається з абсолютно інших компонентів, витягнутих з інших продуктів. Наприклад, екран Метью Бім разом із помічниками зібрав із сенсорних панелей для телевізорів, а підсвічування розмістив по периметру, щоб шви не виділялися. У ролі плати виступив настільний комп'ютер Mac mini — він і запускає операційну систему iOS разом із додатками.

Дитина грає в Subway Surfers на гігантському iPhone Фото: Скриншот

Готовий смартфон велетенських розмірів команда привезла в Нью-Йорк, щоб здивувати людей. З його допомогою Метью Бім робив фотографії та селфі, розплачувався за покупки, перевіряв час, ось тільки тягати за собою громадину довелося за допомогою візка або зусиллями чотирьох людей.

Багато хто був здивований настільки масивним приладом, просили пограти в ігри, такі як Angry Birds і Subway Surfers, розпитували про його можливості. Варто зазначити, що попередній рекорд належав YouTube-блогеру ZHC, який побудував 2020 року iPhone заввишки 6 футів (1,8 м).

Наразі найсвіжішою лінійкою смартфонів Apple є iPhone 14, представлена восени 2022 року, окрім базової, до неї увійшли моделі Plus, Pro, і Pro Max. Остання стала найбільшою в історії бренду, володіючи екраном з діагоналлю 6,7 дюймів.

Раніше писали, як iPhone 14 самостійно викликав поліцію на місце ДТП, унаслідок якої загинуло шестеро людей. Honda Accord врізалася в дерево в місті Лінкольн (США), і смартфон зафіксував сильне зіткнення за допомогою датчиків і функції Crash Detection.