Украинские моряки учатся применять подводные дроны Sea Fox и Сharly: как это поможет в бою

Команда корабля "Чернигов" применила иностранные беспилотники, чтобы найти и взорвать угрозу у берегов Шотландии.

Украинские военные учатся управлять подводными дронами во время международных военных учений Sea Breeze в Великобритании. Военно-морские силы Украины сообщили об этом 30 июня в Facebook.

В учениях Sea Breeze, которые проводят у берегов Шотландии с 26 июня по 7 июля, принимает участие украинский минный корабль "Чернигов". Гидро-акустическая команда во время тренировки использовали дистанционные подводные дроны "Sea Fox", предназначенные для поиска и идентификации взрывоопасных объектов под водой.

Моряки снарядили беспилотник, проверили готовность всех систем и запустили его под воду, чтобы найти спрятанную мину. Украинцы управляли Sea Fox из специально оборудованной комнаты, обнаружили объект с помощью камеры и зафиксировали ее точное местоположение. Вскоре команда "Чернигова" запустит ударный дрон Сharly, который должен протаранить мину и подорваться вместе с ней.

ВМС отмечают, что главной задачей таких тренировок является подготовка военных из разных стран к проведению операции по освобождению Черного моря от мин по стандартам НАТО. Для этого планируют использовать технику и вооружение, которые зарубежные партнеры передали Украине.

Ранее писали, каких морских дронов стоит опасаться военным кораблям России. Надводные и подводные аппараты уже хорошо показали себя во время войны в Украине.

В России всерьез опасаются морских дронов Украины, которые могут взрывать корабли и другие объекты. Некоторые эксперты считают, что со временем малозаметные и дистанционно управляемые беспилотники способны уничтожить весь Черноморский флот РФ.