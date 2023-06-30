Компании из Европы против ограничений в области ИИ: опасаются убытков и конкуренции США

Руководители 150 компаний, включая Siemens и Heineken, подчеркивают риски жесткого регулирования нейросетей.

Десятки крупнейших европейских компаний, в том числе немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против предложенного ЕС закона о регулировании искусственного интеллекта, сообщает Financial Times. Руководители предприятий говорят, что правила рискуют нанести ущерб конкурентоспособности и тормозят прогресс.

Открытое письмо подписало более чем 150 руководителей, которые отметили в обращении, что ИИ дает "шанс присоединиться к технологической эволюции", но слишком жесткое регулирование ИИ может лишить их этой возможности.

Подписанты, от автопроизводителя Renault до второй по величине в мире пивоваренной компании Heineken, заявили, что компании, разрабатывающие и внедряющие нейросети, столкнутся с непропорциональными затратами на соблюдение требований и рисков ответственности. Такие ограничения могут привести к отказу инвесторов от разработки ИИ в Европе и созданию "критического разрыва в производительности" по сравнению с США. Компании призвали ЕС создать регулирующий орган из отраслевых экспертов для контроля за выполнением закона по мере развития технологий.

Подписавшиеся, похоже, не прочитали текст закона и реагируют "по принципу толпы", сказал в ответ на письмо член Европарламента Драгош Тудораче, руководивший разработкой законопроекта. Он отметил, что единственными "конкретными" предложениями, которые компании выдвинули в письме, были те, которые и так были представлены Европейскому парламенту: "процедура определения стандартов, управляемая промышленностью; управление с участием промышленности за столом переговоров; легкий режим регулирования, который требуется для прозрачности". Ничего другого, о том, что и так знают в Европарламенте, бизнесмены не предложили.

Ранее Фокус писал, что ни одна из языковых моделей ИИ не готова к жестким законам ЕС: ученые провели тест.