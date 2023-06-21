Ни одна из языковых моделей ИИ не готова к жестким законам ЕС: ученые провели тест

Исследователи считают, что к 2025 году больше всех перспектив на соответствие правилам Евросоюза могут быть готовы LLM с открытым исходным кодом.

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Ученые из Стэнфордского университета изучили, какие базовые языковые модели искусственного интеллекта можно уже сейчас использовать в соответствии с Законом ЕС о нейросетях, пишет The Decoder. В результате выяснилось, что ни одна из десяти протестированных LLM (Больших языковых моделей) пока что не готова к довольно жестким требованиям Евросоюза.

Исследователи создали специальный тест из двенадцати категорий, пройдя который каждая языковая модель могла бы набрать 48 итоговых баллов и таким образом получила бы полное соответствие будущим законам об искусственном интеллекте. Категории включали в себя прозрачность источников данных, обработку закрытых данных, снижение рисков, а также вычислительные и энергетические требования.

Ни одна из LLM не смогла набрать максимум необходимых баллов, и только две модели Bloom (36 баллов) от Big Science и GPT-NeoX (29 баллов) от EleutherAI смогли хоть как-то приблизиться к идеалу. Обе модели имеют открытый исходный код и, следовательно, более прозрачно документированы, чем LLM коммерческих поставщиков. Но хотя модели с открытым исходным кодом в целом улучшаются, им по-прежнему не хватает производительности.

Итоги теста ученых Стэнфордского университета Фото: Stanford University

Исследователи из Стенфорда считают, что закон ЕС об ИИ является наиболее важной инициативой в области регулирования нейросетей, ведь это создаст прецедент и своеобразный пример, на который будут равняться другие страны.

Ранее Фокус писал, что в Китае, хоть и с большими сложностями, но можно купить втридорога санкционные чипы для развития ИИ.