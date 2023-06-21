Жодна з мовних моделей ШІ не готова до жорстких законів ЄС: вчені провели тест

Дослідники вважають, що до 2025 року найбільше перспектив на відповідність правилам Євросоюзу можуть бути готові LLM з відкритим вихідним кодом.

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Вчені зі Стенфордського університету з'ясували, які базові мовні моделі штучного інтелекту можна вже зараз використовувати відповідно до Закону ЄС про нейромережі, пише The Decoder. В результаті з'ясувалося, що жодна з десяти протестованих LLM (Великих мовних моделей) поки що не готова до досить жорстких вимог Євросоюзу.

Дослідники створили спеціальний тест із дванадцяти категорій, пройшовши який кожна мовна модель могла б набрати 48 підсумкових балів і таким чином отримала повну відповідність майбутнім законам про штучний інтелект. Категорії включали прозорість джерел даних, обробку закритих даних, зниження ризиків, а також обчислювальні та енергетичні вимоги.

Жодна з LLM не змогла набрати максимум необхідних балів і лише дві моделі Bloom (36 балів) від Big Science та GPT-NeoX (29 балів) від EleutherAI змогли хоч якось наблизитися до ідеалу. Обидві моделі мають відкритий вихідний код і, отже, прозоріше документовані, ніж LLM комерційних постачальників. Але хоча моделі з відкритим вихідним кодом загалом покращуються, їм, як і раніше, не вистачає продуктивності.

Підсумки тесту вчених Стенфордського університету Фото: мозг крысы

Дослідники зі Стенфорда вважають, що закон ЄС про ШІ є найважливішою ініціативою в галузі регулювання нейромереж, адже це створить прецедент і своєрідний приклад, на який дорівнюватимуть інші країни.

Раніше Фокус писав, що в Китаї, хоч і з великими труднощами, але можна купити втридорога санкційні чіпи для розвитку ШІ.